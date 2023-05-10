Защитник « » после поражения в пятом матче серии с «Филадельфией» (103:115, 2-3) заявил, что рассчитывает на полную самоотдачу команды в оставшейся части плей-офф.

«Селтикс» в прошлом сезоне прошли «Милуоки», уступая по ходу 2-3.

«Если не хочешь максимально включиться в борьбу, боишься крови или перелома... тогда ты не должен быть на площадке. Потому что именно это и требуется.

Это плей-офф, здесь все так устроено», – сказал Смарт.

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