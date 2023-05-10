Маркус Смарт: «Если боишься крови или перелома, тогда ты не должен быть на площадке»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Маркус Смарт Баскетбол

Защитник «Бостона» Маркус Смарт после поражения в пятом матче серии с «Филадельфией» (103:115, 2-3) заявил, что рассчитывает на полную самоотдачу команды в оставшейся части плей-офф.

«Селтикс» в прошлом сезоне прошли «Милуоки», уступая по ходу 2-3.

«Если не хочешь максимально включиться в борьбу, боишься крови или перелома... тогда ты не должен быть на площадке. Потому что именно это и требуется.

Это плей-офф, здесь все так устроено», – сказал Смарт.

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий