Свингмен « » назвал причины поражения от «Филадельфии» (103:115, 2-3) в пятом матче серии.

«Мы теряли мяч. Не могли удержаться против своего игрока один на один. У нас не получалось отзащищаться, когда мы в этом нуждались.

Мы смазали множество открытых бросков, уступали там, где соперник этого хотел. Вот и весь матч, все события. Но нам надо поскорее забыть об этом», – заявил Браун.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)