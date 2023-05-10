Джейлен Браун: «Селтикс» нужно поскорее забыть о пятом матче»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун назвал причины поражения от «Филадельфии» (103:115, 2-3) в пятом матче серии.

«Мы теряли мяч. Не могли удержаться против своего игрока один на один. У нас не получалось отзащищаться, когда мы в этом нуждались.

Мы смазали множество открытых бросков, уступали там, где соперник этого хотел. Вот и весь матч, все события. Но нам надо поскорее забыть об этом», – заявил Браун.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)

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6 комментариев

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Михаил Галкин
и о шансах на выход в финал конфы тоже забыть
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Dark Lion
Хватит давать смарту мяч.
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Djoyin
У соперников бостонцев в этой серии сильный по игровому интеллекту состав. Нахрапом не выиграешь. Соображать надо. Игры разума
+1
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Jerry Rodrogha
Ответ Dark Lion
Хватит давать смарту мяч.
Чего бы это? От него хотя бы мысль в атаке есть.
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Dark Lion
Ответ Jerry Rodrogha
Чего бы это? От него хотя бы мысль в атаке есть.
То то этот мыслитель 2 раза подряд бросает в 4 матче на победу
+1
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michaeli
Ответ Djoyin
У соперников бостонцев в этой серии сильный по игровому интеллекту состав. Нахрапом не выиграешь. Соображать надо. Игры разума
Игры физруков. Похоже нынешний бостонский переплюнул даже Дока
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