Центровой « » помирился с владельцем « » Мэтью Ишбией во время разминки перед пятым матчем между командами.

Проходя мимо Ишбии, Йокич с улыбкой дал ему мяч, после чего они поприветствовали друг друга.

Во время четвертого матча серии между между Йокичем и Ишбией произошел инцидент. Мяч ушел от баскетболистов «Санз», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Бизнесмен сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием.

Ишбия позже заявил, что, несмотря на происшествие, Йокича не следует отстранять от матчей.

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