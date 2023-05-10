Никола Йокич помирился с владельцем «Финикса» во время разминки перед 5-м матчем

Теги светская хроника Денвер Финикс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич помирился с владельцем «Финикса» Мэтью Ишбией во время разминки перед пятым матчем между командами.

Проходя мимо Ишбии, Йокич с улыбкой дал ему мяч, после чего они поприветствовали друг друга.

Во время четвертого матча серии между между Йокичем и Ишбией произошел инцидент. Мяч ушел от баскетболистов «Санз», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Бизнесмен сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием. 

Ишбия позже заявил, что, несмотря на происшествие, Йокича не следует отстранять от матчей.

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10 комментариев

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Mur89
Респект обоим, очень приятный момент)
+31
0
+31
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Марсель Объелся
Как же НБА не хватает ярких владельцев. Я бы в жизни не подумал, что этот мужик владеет Финиксом. Кроме Кьюбана и Балмера все какие то дефолтные миллионеры
+19
-2
+17
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Вася Васильков
Молодец Колян , что подошёл первый ,ну и немножко юмора внёс , тем , что мяч дал.
+10
0
+10
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Deathspell Omega
Ми-ми-ми то какое....
Хороший момент.
+4
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Южка
Прально, жизнь может так сложится. что Коля и за Санс будет бегать. Всякое бывает
+4
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Ilovethisgame77
Красавцы!
+3
0
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Всеволод Власов
сначала такой жест сделать, а сразу после показать на площадке кто здесь номер один, какой же он крутой!
+3
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Tim Timson
красиво)
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Вадим flanec
Ответ Марсель Объелся
Как же НБА не хватает ярких владельцев. Я бы в жизни не подумал, что этот мужик владеет Финиксом. Кроме Кьюбана и Балмера все какие то дефолтные миллионеры
У Санз же был Сарвер. И что с ним сделала лига? А дядьке этому палец в рот не клади.
+2
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Постой...Я тебя знаю!
Мизинчиками не держались, так что не верю
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