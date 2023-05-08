Мэт Ишбия выбил мяч в сторону и удивленно посмотрел на Йокича, который пытался его забрать

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

В сети появились другие кадры эпизода с участием владельца «Финикса» Мэта Ишбии и центрового «Денвера» Николы Йокича.

С другого угла отчетливо видно, как Ишбия намеренно выбивает мяч из рук Йокича, чтобы не дать ему начать атаку и уйти в быстрый отрыв. Владелец неодобрительно посмотрел на игрока после попытки серба забрать мяч и подался вперед. Йокич затем оттолкнет Ишбию и получит техническое замечание.

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7 комментариев

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The_Enot
Если бы это был обычный зритель, человек, за такое поведение уже попросили бы со стадиона. А тут виноватым пытаются еще Йокича сделать который по сути в пылу борьбы и просто делает свою работу.
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Fronda
Ответ 6LACK
Так то молодец конечно, даже Букер похвалил) надеюсь без последствий в виде пропуска игр для Николы
Ниже по ссылке довольно подробно разбирается эпизод. Йокич реально может схлопотать матч-штраф. Но никто этого не хочет. Ишбия теоретически можно поставить в вину то, что он встал с места в первом ряду и положил руку (тут я не понял, как американцы это разглядели) на бедро Николы. Про борьбу за мяч особо нет ничего. Судя по всему оное не относится к нарушениям (но это не точно). Есть еще некие реплики на youtube, контингент которого к баскетбольным экспертам имеет довольно отдаленное отношение. В статье приводится тезис, что фанаты Финикса развернули травлю Йокича в соцсетях (подтверждаю). Это вызвано знаменитой историей с дисквалификацией Диао и Стадеймайера в плей-офф 2007 (на 5-ю игру серии против Сан-Антонио). Тогда парней наказали даже за меньшее. Вывод. Матч-штрафа все же не будет. Сидел бы Ишбия во 2-м ряду, был бы. https://www.cbssports.com/nba/news/will-nikola-jokic-be-suspended-in-nuggets-suns-series-examining-nba-rules-as-mat-ishbia-weighs-in-on-skirmish/
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6LACK
Так то молодец конечно, даже Букер похвалил) надеюсь без последствий в виде пропуска игр для Николы
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Чубака из половины Шака
Йокич настоящий боец! Жаль, что поддержки он не получает достойной от партнеров по команде.
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