Мэт Ишбия выбил мяч в сторону и удивленно посмотрел на Йокича, который пытался его забрать

В сети появились другие кадры эпизода с участием владельца « » Мэта Ишбии и центрового « » .

С другого угла отчетливо видно, как Ишбия намеренно выбивает мяч из рук Йокича, чтобы не дать ему начать атаку и уйти в быстрый отрыв. Владелец неодобрительно посмотрел на игрока после попытки серба забрать мяч и подался вперед. Йокич затем оттолкнет Ишбию и получит техническое замечание.

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