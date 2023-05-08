Мэт Ишбия выбил мяч в сторону и удивленно посмотрел на Йокича, который пытался его забрать
В сети появились другие кадры эпизода с участием владельца «Финикса» Мэта Ишбии и центрового «Денвера» Николы Йокича.
С другого угла отчетливо видно, как Ишбия намеренно выбивает мяч из рук Йокича, чтобы не дать ему начать атаку и уйти в быстрый отрыв. Владелец неодобрительно посмотрел на игрока после попытки серба забрать мяч и подался вперед. Йокич затем оттолкнет Ишбию и получит техническое замечание.
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