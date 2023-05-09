НБА: «Деандре Эйтон сфолил на Николе Йокиче во время спорного мяча»
Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах в 4-м матче серии плей-офф между «Финиксом» и «Денвером», центровой «Санз» Деандре Эйтон должен был получить фол во время ключевого спорного мяча с Николой Йокичем за 27,7 секунды до конца встречи.
Эйтон оперся на плечо Йокича, когда игроки боролись за спорный мяч при «+3» у «Финикса». Судьи не зафиксировали нарушение. Мяч оказался у Девина Букера, который реализовал два штрафных.
Матч закончился победой «Финикса» со счетом 129:124 (2-2).
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Вместо -1 для Денвера, если бы Йокич попал оба, но судьи ничего не увидели сделали -5, после чего итог был уже решен..