НБА: «Деандре Эйтон сфолил на Николе Йокиче во время спорного мяча»

Теги Денвер Финикс НБА видео судьи НБА плей-офф Никола Йокич Деандре Эйтон Баскетбол

Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах в 4-м матче серии плей-офф между «Финиксом» и «Денвером», центровой «Санз» Деандре Эйтон должен был получить фол во время ключевого спорного мяча с Николой Йокичем за 27,7 секунды до конца встречи.

Эйтон оперся на плечо Йокича, когда игроки боролись за спорный мяч при «+3» у «Финикса». Судьи не зафиксировали нарушение. Мяч оказался у Девина Букера, который реализовал два штрафных.

Матч закончился победой «Финикса» со счетом 129:124 (2-2).

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12 комментариев

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фанат баскетбола
Ответ engine_10
судьи когда бросают спорный очень сконцентрированы на том, чтобы бросить мяч правильно, поэтому часто пропускают такие фолы, увы
для этого их там трое
+16
0
+16
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Кирилл
Какая уже разница то …

Вместо -1 для Денвера, если бы Йокич попал оба, но судьи ничего не увидели сделали -5, после чего итог был уже решен..
+14
-1
+13
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Алексааандр
толк от этого отчёта? финал не переиграть, почему так судья тупонул, непонятно. Зато если публично сказать, что он был не прав, то будет штраф 🤷‍♂️
+11
-2
+9
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noke
Луни так Сабониса снёс.
+4
-3
+1
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Алексааандр
Ответ engine_10
да мне тоже всё это кажется странным, но они постоянно нарушения пропускают во время борьбы за спорные мячи. Наверно нужны ещё видео рефери, которые будут отслеживать нарушения по камерам, с которых ведётся трансляция. Думаю это может помочь выявлению нарушений
ох как не факт, даже в 2k, кучу пропускают нарушений 😅😁
+1
0
+1
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betwriver
Сколько раз мы слышим и еще сколько услышим о судьях и их результативных ошибках в НБА? В НБА судья-человек в любом случае более слабое звено, чем мог бы быть беспристрастный компьютер. Уверен, что к этому все равно вынуждены будут прийти. Вопрос - когда это время наступит.
0
0
0
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engine_10
Ответ Алексааандр
толк от этого отчёта? финал не переиграть, почему так судья тупонул, непонятно. Зато если публично сказать, что он был не прав, то будет штраф 🤷‍♂️
судьи когда бросают спорный очень сконцентрированы на том, чтобы бросить мяч правильно, поэтому часто пропускают такие фолы, увы
+2
-2
0
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Алексааандр
Ответ engine_10
судьи когда бросают спорный очень сконцентрированы на том, чтобы бросить мяч правильно, поэтому часто пропускают такие фолы, увы
их ведь там не один, но не заметить ребят, которые выше тебя на головы три-четыре, это странно
0
0
0
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engine_10
Ответ Алексааандр
их ведь там не один, но не заметить ребят, которые выше тебя на головы три-четыре, это странно
да мне тоже всё это кажется странным, но они постоянно нарушения пропускают во время борьбы за спорные мячи. Наверно нужны ещё видео рефери, которые будут отслеживать нарушения по камерам, с которых ведётся трансляция. Думаю это может помочь выявлению нарушений
0
0
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RAFA_EL
Ответ engine_10
остальные двое стоят дальше, могут не заметить, плюс должны ещё следить за остальными игроками
Вот бы можно было спорные в повторе смотреть,эх...Технологии БУДУЩЕГО.
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BT
Ответ Алексааандр
толк от этого отчёта? финал не переиграть, почему так судья тупонул, непонятно. Зато если публично сказать, что он был не прав, то будет штраф 🤷‍♂️
Ну так может, вернут должок.
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