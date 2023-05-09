НБА: «Деандре Эйтон сфолил на Николе Йокиче во время спорного мяча»

Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах в 4-м матче серии плей-офф между « » и « », центровой «Санз» должен был получить фол во время ключевого спорного мяча с за 27,7 секунды до конца встречи.

Эйтон оперся на плечо Йокича, когда игроки боролись за спорный мяч при «+3» у «Финикса». Судьи не зафиксировали нарушение. Мяч оказался у Девина Букера, который реализовал два штрафных.

Матч закончился победой «Финикса» со счетом 129:124 (2-2).

Девин Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко