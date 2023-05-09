Никола Йокич избежал дисквалификации за толчок владельца «Санз». Серб наказан штрафом в 25 тысяч долларов
Центровой «Денвера» Никола Йокич избежал дисквалификации за толчок владельца «Финикса» Мютью Ишбии.
Лига ограничилась тем, что оштрафовала Йокича на 25 тысяч долларов.
Йокич поучаствовал в перепалке с новым владельцем «Санз» во время четвертого матча серии полуфинала Западной конференции.
Инцидент произошел в концовке второй четверти. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.
За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием.
Мэт Ишбия приобрел «Финикс» в феврале 2023 года за 4 миллиарда долларов. Он сам играл в баскетбол на студенческом уровне и был чемпионом NCAA в составе Мичиган Стэйт.
Счет в серии с 2-2, пятая встреча состоится во вторник в Денвере.
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Jokic was assessed a technical foul in the second quarter of Game 4 on Sunday night when he tried to snatch the ball from Ishbia, who was sitting courtside, and hit the Suns’ owner with an elbow.
Ничего про легкий толчок и изобразил падение нет. Перевести надо было так. Йокич получил технический фол во второй четверти четвертой игры серии в воскресенье. Он пытался забрать мяч у Ишбии (владелец Санс, мяч к которому отлетел в результате падения игрока Финикса), сидевшему в первом ряду болельщиков и ударил его локтем. Тогда станет понятно почему обсуждалась дисквалификация. Просто американцы читают то, что написано на ESPN, а не вольный перевод на sports.ru. Впрочем, большинство ресурсов сходилось, что матч-штрафа не будет.