Центровой « » избежал дисквалификации за толчок владельца « » Мютью Ишбии.

Лига ограничилась тем, что оштрафовала Йокича на 25 тысяч долларов.

Йокич поучаствовал в перепалке с новым владельцем «Санз» во время четвертого матча серии полуфинала Западной конференции.

Инцидент произошел в концовке второй четверти. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием.

Мэт Ишбия приобрел «Финикс» в феврале 2023 года за 4 миллиарда долларов. Он сам играл в баскетбол на студенческом уровне и был чемпионом NCAA в составе Мичиган Стэйт.

Счет в серии с 2-2, пятая встреча состоится во вторник в Денвере.

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке