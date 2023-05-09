Никола Йокич избежал дисквалификации за толчок владельца «Санз». Серб наказан штрафом в 25 тысяч долларов

Теги Денвер Финикс НБА штрафы НБА плей-офф Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич избежал дисквалификации за толчок владельца «Финикса» Мютью Ишбии.

Лига ограничилась тем, что оштрафовала Йокича на 25 тысяч долларов.

Йокич поучаствовал в перепалке с новым владельцем «Санз» во время четвертого матча серии полуфинала Западной конференции.

Инцидент произошел в концовке второй четверти. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием.

Мэт Ишбия приобрел «Финикс» в феврале 2023 года за 4 миллиарда долларов. Он сам играл в баскетбол на студенческом уровне и был чемпионом NCAA в составе Мичиган Стэйт.

Счет в серии с 2-2, пятая встреча состоится во вторник в Денвере.

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13 комментариев

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Olga.t
Йокича наказали, а Ишбию-то хоть наградили за артистизм?
+32
-5
+27
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Fronda
Ответ ДСС
Учитывая, что в USA развито прецедентное право, значит ли этот вердикт, что теперь любой болельщик может безнаказанно заниматься такими задержками игры и провоцировать игроков?
Может Ишбию тоже оштрафуют. Об этом ничего в новости нет. Но в американских аналитических ресурсах эта тема не обсуждалась. Судя по всему, попадание мяча на трибуны считается уже некой задержкой. Скорее всего, летом внесут поправку, что такой мяч может возвращать в игру только арбитр, дабы избежать дальнейших прецендентов.
+8
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+8
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Марсель Объелся
Удивительно что вообще имели место быть разговоры про дискву
+11
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Fronda
В первоисточнике так:
Jokic was assessed a technical foul in the second quarter of Game 4 on Sunday night when he tried to snatch the ball from Ishbia, who was sitting courtside, and hit the Suns’ owner with an elbow.
Ничего про легкий толчок и изобразил падение нет. Перевести надо было так. Йокич получил технический фол во второй четверти четвертой игры серии в воскресенье. Он пытался забрать мяч у Ишбии (владелец Санс, мяч к которому отлетел в результате падения игрока Финикса), сидевшему в первом ряду болельщиков и ударил его локтем. Тогда станет понятно почему обсуждалась дисквалификация. Просто американцы читают то, что написано на ESPN, а не вольный перевод на sports.ru. Впрочем, большинство ресурсов сходилось, что матч-штрафа не будет.
+7
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ДСС
Учитывая, что в USA развито прецедентное право, значит ли этот вердикт, что теперь любой болельщик может безнаказанно заниматься такими задержками игры и провоцировать игроков?
+5
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+2
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Додик Аксель
Как я предполагал вчера, что ограничатся штрафом. Пришёл на баскетбол, смотри его и болей за свою команду, не вмешиваясь в ход игры. Хорошо, что обошлось без массовой потасовки и возможной дисквалификации игроков.
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jokerino
Уверен, если Финикс пройдёт дальше, Ишбия оплатит штраф Николы))
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Вадим flanec
Ответ Fronda
Может Ишбию тоже оштрафуют. Об этом ничего в новости нет. Но в американских аналитических ресурсах эта тема не обсуждалась. Судя по всему, попадание мяча на трибуны считается уже некой задержкой. Скорее всего, летом внесут поправку, что такой мяч может возвращать в игру только арбитр, дабы избежать дальнейших прецендентов.
А что, до этого случая, арбитры аут не свистели, и мяч возвращали в игру игроки, без разрешения арбитра? Если это так, то и как же исковеркали правила игры в баскетбол, в НБА.
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Freddy Durst
Дичь полная....Можно и устным предупреждением ограничится. Коля не виноват
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diodiak
Если бы Уэстбрук пожаловался, то наверняка Ишбию бы вывели с арены и запретили посещать вновь. Это же так, вроде, работает.
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Eliza77
Йокича хочет купить наверно
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Айрат Ситдиков
Ответ ДСС
Учитывая, что в USA развито прецедентное право, значит ли этот вердикт, что теперь любой болельщик может безнаказанно заниматься такими задержками игры и провоцировать игроков?
Да, конечно, именно это и значит 🙄
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