Мэт Ишбия: «Отстранять или штрафовать кого-либо из-за вчерашнего инцидента было бы неправильно»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Мэтью Ишбия Баскетбол

Владелец «Финикса» Мэт Ишбия на своей странице в социальной сети поздравил команду с победой и отметил, что дисквалификация любого из участников конфликта будет неправильной.

Инцидент произошел в концовке второй четверти четвертой игры серии. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием. Потенциально ему может грозить дисквалификация.

«Отличная победа «Санс» вчера вечером в потрясающей серии! Только об этом мы и должны сейчас разговаривать. Отстранять или штрафовать кого-либо из-за вчерашнего инцидента было бы неправильно. Я очень уважаю Йокича и не хочу видеть ничего подобного. С нетерпением жду пятой игры! Вперед, «Санс»!» – написал Ишбия.

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8 комментариев

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KirmAndiR
Ответ Fronda
Комментарий удален пользователем
Почти 20 строк комментария. А ссылок бы парочку... А то если просто вбить в ютуб JOKIC. Получил undisputed, Tim MacMahon, и JJRedick. Везде посыл "оба молодцы", и что к владельцу есть вопросы, и любого другого болела за такое сразу бы выгнали с арены. Основная перетензия: умышленное затягивание игры.

Еще местами упоминали что владелец флопил и что владелец первый пошел на физ контакт https://pbs.twimg.com/media/FvlHBjAX0AI3ptw?format=jpg&name=medium

Везде думают что объективных причин для удаления нет, только если Адаму Сильверу вожжа не туда попадёт т.к. финальное решение за ним.

Tim: https://www.youtube.com/watch?v=kgGU_LEgQCY&ab_channel=ESPN
undisputed: https://www.youtube.com/watch?v=9Rgdcc2N3Rc&ab_channel=Ho%C3%A0ngBi
JJ: https://www.youtube.com/watch?v=gx73BeIGEVA&ab_channel=JJRedick

А теперь прошу в студию "кучу ресурсов" где обсуждают что "Йокич психанул и заслужил матч-штраф"
+15
0
+15
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Tim Timson
видимо ему напомнили чем закончился контакт Марка Стивенса и Кайла Лаури)
+7
0
+7
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dato akhaladze
Ответ Sergio19882007
Достойно)
А что именно достойно? ведь по хорошему, если кого-то и отстрянать, то именно его а не Колю.
+6
0
+6
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ST-L
Ответ Fronda
Комментарий удален пользователем
вброс про "в америки такой повестки нет от слова совсем". Мнений разных хватает https://www.reddit.com/r/nba/comments/13b9aes/youngmisuk_asked_mat_ishbia_what_happened_with/ , включая критику Ишбии
+6
0
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Bunyod Turgunov
Адекватный человек
+8
-4
+4
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Fronda
Комментарий удален пользователем
Хватит разгонять хрень про толчок
+4
0
+4
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Sergio19882007
Достойно)
+6
-4
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Fronda
Комментарий удален пользователем
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Ilovethisgame77
Молодец, чувак!
+2
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