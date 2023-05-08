Мэт Ишбия: «Отстранять или штрафовать кого-либо из-за вчерашнего инцидента было бы неправильно»
Владелец «Финикса» Мэт Ишбия на своей странице в социальной сети поздравил команду с победой и отметил, что дисквалификация любого из участников конфликта будет неправильной.
Инцидент произошел в концовке второй четверти четвертой игры серии. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и Йокич хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.
За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием. Потенциально ему может грозить дисквалификация.
«Отличная победа «Санс» вчера вечером в потрясающей серии! Только об этом мы и должны сейчас разговаривать. Отстранять или штрафовать кого-либо из-за вчерашнего инцидента было бы неправильно. Я очень уважаю Йокича и не хочу видеть ничего подобного. С нетерпением жду пятой игры! Вперед, «Санс»!» – написал Ишбия.
Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме
«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился
Еще местами упоминали что владелец флопил и что владелец первый пошел на физ контакт https://pbs.twimg.com/media/FvlHBjAX0AI3ptw?format=jpg&name=medium
Везде думают что объективных причин для удаления нет, только если Адаму Сильверу вожжа не туда попадёт т.к. финальное решение за ним.
Tim: https://www.youtube.com/watch?v=kgGU_LEgQCY&ab_channel=ESPN
undisputed: https://www.youtube.com/watch?v=9Rgdcc2N3Rc&ab_channel=Ho%C3%A0ngBi
JJ: https://www.youtube.com/watch?v=gx73BeIGEVA&ab_channel=JJRedick
А теперь прошу в студию "кучу ресурсов" где обсуждают что "Йокич психанул и заслужил матч-штраф"