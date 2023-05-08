Мэт Ишбия: «Отстранять или штрафовать кого-либо из-за вчерашнего инцидента было бы неправильно»

Владелец « » Мэт Ишбия на своей странице в социальной сети поздравил команду с победой и отметил, что дисквалификация любого из участников конфликта будет неправильной.

Инцидент произошел в концовке второй четверти четвертой игры серии. Мяч ушел от баскетболистов «Финикса», и хотел поскорее ввести его в игру, чтобы начать быструю атаку, пока один из соперников лежит. Ишбия сначала зажал мяч в руках, а потом выбил его в сторону. После легкого толчка серба он изобразил падение.

За взаимодействие с болельщиком Йокич был наказан техническим замечанием. Потенциально ему может грозить дисквалификация.

«Отличная победа «Санс» вчера вечером в потрясающей серии! Только об этом мы и должны сейчас разговаривать. Отстранять или штрафовать кого-либо из-за вчерашнего инцидента было бы неправильно. Я очень уважаю Йокича и не хочу видеть ничего подобного. С нетерпением жду пятой игры! Вперед, «Санс»!» – написал Ишбия.

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