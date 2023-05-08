Защитник «Финикса» прокомментировал инцидент с участием центрового и владельца клуба Мэтью Ишбии во время четвертого матча серии.

Лидер «Денвера» пихнул Ишбию и получил технический.

«Да, я обратил на это внимание.... Он принес нам одно очко. Он сделал свою работу. Принес нам очко.

Я еще не смотрел повтор эпизода, но, насколько понял со скамейки запасных, его сбили с ног. Посмотрим, что там было», – заявил Букер.

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