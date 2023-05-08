Девин Букер об инциденте с участием Йокича и владельца «Финикса»: «Он принес нам одно очко»

Теги Денвер Финикс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Девин Букер Мэтью Ишбия Баскетбол

Защитник «Финикса» Девин Букер прокомментировал инцидент с участием центрового Николы Йокича и владельца клуба Мэтью Ишбии во время четвертого матча серии.

Лидер «Денвера» пихнул Ишбию и получил технический.

«Да, я обратил на это внимание.... Он принес нам одно очко. Он сделал свою работу. Принес нам очко.

Я еще не смотрел повтор эпизода, но, насколько понял со скамейки запасных, его сбили с ног. Посмотрим, что там было», – заявил Букер.

Начинается битва монстров Запада: «Денвер» Йокича против «Финикса» Дюрэнта

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10 комментариев

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Александр Горлов
Ответ Roman Boroveev
Помнится, по статистике кто берет пятый матч, тот и серию скорее всего. Посмотрим.
Седьмой ☆
+32
-1
+31
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711M
владелец принес очко букеру, букер спас очко владельцу, все честно
+24
-6
+18
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Tim Timson
теперь каждый в первых рядах будет пытаться принести свое очко)
+6
0
+6
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banderos
Очко владельца Санс
+4
0
+4
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ModestBoy
Ответ Roman Boroveev
Помнится, по статистике кто берет пятый матч, тот и серию скорее всего. Посмотрим.
Мемфис и Атланта выиграли пятые матчи в первом раунде, не помогло
+3
0
+3
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Roman Boroveev
Помнится, по статистике кто берет пятый матч, тот и серию скорее всего. Посмотрим.
+2
0
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Илья Купол
Ответ Roman Boroveev
Помнится, по статистике кто берет пятый матч, тот и серию скорее всего. Посмотрим.
Финикс в том году тоже выиграл 5 матч у Далласа) Чем кончилось все помнят
+2
0
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Roman Boroveev
Ответ Александр Горлов
Седьмой ☆
тут 100 процентов
+1
0
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Azat LA
Ответ banderos
Очко владельца Санс
Слово "очканул" заиграло новыми красками. ))
+1
0
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алексей батькович
хаха, красава
0
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