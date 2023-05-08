Девин Букер об инциденте с участием Йокича и владельца «Финикса»: «Он принес нам одно очко»
Защитник «Финикса» Девин Букер прокомментировал инцидент с участием центрового Николы Йокича и владельца клуба Мэтью Ишбии во время четвертого матча серии.
Лидер «Денвера» пихнул Ишбию и получил технический.
«Да, я обратил на это внимание.... Он принес нам одно очко. Он сделал свою работу. Принес нам очко.
Я еще не смотрел повтор эпизода, но, насколько понял со скамейки запасных, его сбили с ног. Посмотрим, что там было», – заявил Букер.
Начинается битва монстров Запада: «Денвер» Йокича против «Финикса» Дюрэнта
10 комментариев