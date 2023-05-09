Эксперт Ник Райт: «Отец Эвана Мобли работает ассистентом главного тренера в университете Южной Калифорнии»

Известный эксперт Ник Райт считает, что отец форварда « » Эвана Мобли может помочь «Кавальерс» заполучить и в 2024 году.

«Эван Мобли играет за «Кливленд». Отец , Эрик, работает ассистентом главного тренера в университете Южной Калифорнии.

«Кавальерс» обменяли все свои будущие пики в первом раунде, за исключением пика 2024 года, в котором Бронни может закончить учебу. Итак, связь с Леброном есть. К тому же, единственное, чего в составе «Кавальерс» нет, так это легкого форварда», – сказал Райт.

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