Эксперт Ник Райт: «Отец Эвана Мобли работает ассистентом главного тренера в университете Южной Калифорнии»
Известный эксперт Ник Райт считает, что отец форварда «Кливленда» Эвана Мобли может помочь «Кавальерс» заполучить Бронни Джеймса и Леброна Джеймса в 2024 году.
«Эван Мобли играет за «Кливленд». Отец Эвана Мобли, Эрик, работает ассистентом главного тренера в университете Южной Калифорнии.
«Кавальерс» обменяли все свои будущие пики в первом раунде, за исключением пика 2024 года, в котором Бронни может закончить учебу. Итак, связь с Леброном есть. К тому же, единственное, чего в составе «Кавальерс» нет, так это легкого форварда», – сказал Райт.
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
Было бы интересно посмотреть Бронов в перестраивающейся молодой команде, где у джуниора будет достаточно игрового времени, а папа будет типа Рассела в его годы играющим тренером. Скажем, Бруклин, Индиана или Торонто. Ну или почему бы не ЛАЛ, если пик добудут.