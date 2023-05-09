Эксперт Ник Райт: «Отец Эвана Мобли работает ассистентом главного тренера в университете Южной Калифорнии»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Лейкерс НБА Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Эван Мобли Ник Райт Баскетбол

Известный эксперт Ник Райт считает, что отец форварда «Кливленда» Эвана Мобли может помочь «Кавальерс» заполучить Бронни Джеймса и Леброна Джеймса в 2024 году.

«Эван Мобли играет за «Кливленд». Отец Эвана Мобли, Эрик, работает ассистентом главного тренера в университете Южной Калифорнии. 

«Кавальерс» обменяли все свои будущие пики в первом раунде, за исключением пика 2024 года, в котором Бронни может закончить учебу. Итак, связь с Леброном есть. К тому же, единственное, чего в составе «Кавальерс» нет, так это легкого форварда», – сказал Райт.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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8 комментариев

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Ахилл Кобе Браянта
Ответ Sonder
Для начала 191см Бронни, который не растет уже года два, и которого сравнивают со Смартом и Холидэем, надо стать легким форвардом
Тут он про старшего Джеймса говорил, кмк.
+18
-1
+17
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egro92
Было бы круто ЛеБрону закончить карьеру в альма-матер
+16
-2
+14
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askarlatyshev
Ответ Sonder
Для начала 191см Бронни, который не растет уже года два, и которого сравнивают со Смартом и Холидэем, надо стать легким форвардом
Думаю, ставка тут на то, что если взять среднее арифметическое двух Лебронов, как раз выйдет отличный лёгкий форвард 28 лет (прайм) и ростом 6’6".
+11
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+11
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nba2015
А чем папа Мобли им на драфте поможет? Это же не обмен, а драфт. Шарики на лотерее подкрутит что ли?) Или более высокие посевы на драфте уступят Брона ст. + Брона мл. именно Кливленду?
Было бы интересно посмотреть Бронов в перестраивающейся молодой команде, где у джуниора будет достаточно игрового времени, а папа будет типа Рассела в его годы играющим тренером. Скажем, Бруклин, Индиана или Торонто. Ну или почему бы не ЛАЛ, если пик добудут.
+7
0
+7
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Sonder
Для начала 191см Бронни, который не растет уже года два, и которого сравнивают со Смартом и Холидэем, надо стать легким форвардом
+7
-6
+1
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Sonder
Ответ Ахилл Кобе Браянта
Тут он про старшего Джеймса говорил, кмк.
Кавс определенно нуждаются в 40-летнем усилении на позиции легкого форварда
+3
-2
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gigga1
Ответ Sonder
Кавс определенно нуждаются в 40-летнем усилении на позиции легкого форварда
Этот 40-летний запад топчет. А опыт и мысль в атаке - это то чего критически не хватает Кэвс. Так что Леброн Кливленду бы точно не помешал (но с условием, что он не будет настаивать на размене молодого ядра).
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