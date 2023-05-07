«Я говорил серьезно». Леброн Джеймс подтвердил, что хочет сыграть в одной команде с сыном
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подтвердил, что хотел бы провести концовку карьеры в одной команде с сыном Бронни.
«Я говорил серьезно, и я по-прежнему серьезно настроен по поводу этого.
Я сделал то, что должен был сделать в этой лиге. Теперь мой сын отправляется в собственный путь. И каким бы ни был его путь, он будет поступать так, как лучше для него.
Мы будем поддерживать его во всем, что он решит. И если у меня есть надежда и цель, это не означает, что у него есть такая же цель. И я абсолютно нормально к этому отношусь», – сказал Джеймс.
Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?
Так то он хороший проспект. Не на уровне звезды котируется, но как бы и не на уровне какого то парня для G лиги максимум.
Леброн всю жизнь был в гонке за Майклом. И это чудовищное испытание, которое он сам во многом и выбрал. В игровом плане не стану выбирать кто GOAT, но в моральном плане эту гонку Джеймс Джордану проиграл 100%. Невозможно обогнать миф, нельзя стать Ахиллесом, даже если ты завоевал полмира. Я не к тому, что Леброн не мог или не смог, а к тому, что сама постановка вопроса ставит его в проигрышное положение.
С Бронни ситуация кратно хуже. ЛеБрон Рэймон Джеймс Младший будет "сыном ЛеБрона" ещё очень очень долго, если не навсегда. С одной стороны, что жалеть парня у которого всё есть. А с другой... Ну есть у парня всё. Надеюсь найдется место и для своего пути.