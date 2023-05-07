«Я говорил серьезно». Леброн Джеймс подтвердил, что хочет сыграть в одной команде с сыном

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Бронни Джеймс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подтвердил, что хотел бы провести концовку карьеры в одной команде с сыном Бронни.

«Я говорил серьезно, и я по-прежнему серьезно настроен по поводу этого.

Я сделал то, что должен был сделать в этой лиге. Теперь мой сын отправляется в собственный путь. И каким бы ни был его путь, он будет поступать так, как лучше для него.

Мы будем поддерживать его во всем, что он решит. И если у меня есть надежда и цель, это не означает, что у него есть такая же цель. И я абсолютно нормально к этому отношусь», – сказал Джеймс.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Понимаю Бронни ещё молод и своих детей у него пока нет, но как бы забавно было бы , если Леброн ещё и будучи дедом играл бы в НБА)
+44
-1
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Мурзин Ринат
Понимаю Бронни ещё молод и своих детей у него пока нет, но как бы забавно было бы , если Леброн ещё и будучи дедом играл бы в НБА)
Просто Бронни Джеймсу нужно усыновить Венбаньяму.
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Stephan Carrypenko
Ну в таком случае бронни имеет шансы на первый раунд₽)
Он и так имеет всё шансы на первый раунд. Он сейчас по всем прогнозам должен быть выбран в первом.

Так то он хороший проспект. Не на уровне звезды котируется, но как бы и не на уровне какого то парня для G лиги максимум.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
поступай в Универ Южной Калифорнии)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kc6nxy8whs
Ответ Мурзин Ринат
Понимаю Бронни ещё молод и своих детей у него пока нет, но как бы забавно было бы , если Леброн ещё и будучи дедом играл бы в НБА)
Леброн и с внуком возможно сыграет в одной команде
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Van
Я оооочень хочу на это посмотреть) Вместе с тем, боюсь, давление будет слишком огромным. Состоявшиеся дети-игроки - большая редкость, а великие дети-игроки - по пальцам пересчитать. Кобе, Карри... Кто ещё? Томпсон отца переплюнул, но сложно назвать его великим. Проблема в том, что Бронни всегда будет "сыном того самого", под огромным давлением. Безумие, но он может провести карьеру на уровне топ-10 игрока НБА и все равно остаться в тени отца.

Леброн всю жизнь был в гонке за Майклом. И это чудовищное испытание, которое он сам во многом и выбрал. В игровом плане не стану выбирать кто GOAT, но в моральном плане эту гонку Джеймс Джордану проиграл 100%. Невозможно обогнать миф, нельзя стать Ахиллесом, даже если ты завоевал полмира. Я не к тому, что Леброн не мог или не смог, а к тому, что сама постановка вопроса ставит его в проигрышное положение.

С Бронни ситуация кратно хуже. ЛеБрон Рэймон Джеймс Младший будет "сыном ЛеБрона" ещё очень очень долго, если не навсегда. С одной стороны, что жалеть парня у которого всё есть. А с другой... Ну есть у парня всё. Надеюсь найдется место и для своего пути.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Tim Timson
поступай в Универ Южной Калифорнии)
А в ncaa ограничения по возрасту есть?) а так было бы забавно а то)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hodor 12
С младшим?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ Мурзин Ринат
Понимаю Бронни ещё молод и своих детей у него пока нет, но как бы забавно было бы , если Леброн ещё и будучи дедом играл бы в НБА)
Ну всякие джа маранты уже бегают со своими детьми на площадке. Так что может через пару лет будет внука держать на площадке леба
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Ответ Forza
Он и так имеет всё шансы на первый раунд. Он сейчас по всем прогнозам должен быть выбран в первом. Так то он хороший проспект. Не на уровне звезды котируется, но как бы и не на уровне какого то парня для G лиги максимум.
Он котируется на уровне сына Леброна. Может уровень конца второго раунда хз. Если без лишней философии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Stephan Carrypenko
Он котируется на уровне сына Леброна. Может уровень конца второго раунда хз. Если без лишней философии
https://nbadraftroom.com/p/2024-nba-mock-draft/
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andyon
Ответ Van
Я оооочень хочу на это посмотреть) Вместе с тем, боюсь, давление будет слишком огромным. Состоявшиеся дети-игроки - большая редкость, а великие дети-игроки - по пальцам пересчитать. Кобе, Карри... Кто ещё? Томпсон отца переплюнул, но сложно назвать его великим. Проблема в том, что Бронни всегда будет "сыном того самого", под огромным давлением. Безумие, но он может провести карьеру на уровне топ-10 игрока НБА и все равно остаться в тени отца. Леброн всю жизнь был в гонке за Майклом. И это чудовищное испытание, которое он сам во многом и выбрал. В игровом плане не стану выбирать кто GOAT, но в моральном плане эту гонку Джеймс Джордану проиграл 100%. Невозможно обогнать миф, нельзя стать Ахиллесом, даже если ты завоевал полмира. Я не к тому, что Леброн не мог или не смог, а к тому, что сама постановка вопроса ставит его в проигрышное положение. С Бронни ситуация кратно хуже. ЛеБрон Рэймон Джеймс Младший будет "сыном ЛеБрона" ещё очень очень долго, если не навсегда. С одной стороны, что жалеть парня у которого всё есть. А с другой... Ну есть у парня всё. Надеюсь найдется место и для своего пути.
Из сыновей великих пока самая удачная карьера у Пейтона Второго. Кстати, в детстве я думал, что Карл Мэлоун - это сын Мозеса Мэлоуна)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий