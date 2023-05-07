Форвард «Лейкерс» подтвердил, что хотел бы провести концовку карьеры в одной команде с сыном .

«Я говорил серьезно, и я по-прежнему серьезно настроен по поводу этого.

Я сделал то, что должен был сделать в этой лиге. Теперь мой сын отправляется в собственный путь. И каким бы ни был его путь, он будет поступать так, как лучше для него.

Мы будем поддерживать его во всем, что он решит. И если у меня есть надежда и цель, это не означает, что у него есть такая же цель. И я абсолютно нормально к этому отношусь», – сказал Джеймс.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?