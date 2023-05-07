, 18-летний сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, поступил в университет Южной Калифорнии.

Об этом баскетболист сообщил на своей странице в социальной сети.

«Так чертовски горжусь тобой, сын», – поздравил его отец.

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