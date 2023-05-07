Бронни Джеймс поступил в университет Южной Калифорнии

Теги Леброн Джеймс НБА Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс, 18-летний сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, поступил в университет Южной Калифорнии.

Об этом баскетболист сообщил на своей странице в социальной сети.

«Так чертовски горжусь тобой, сын», – поздравил его отец.

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13 комментариев

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Nurtas Valikhan
Ответ Xell
Правильно сделал. Укла это легендарный универ, один Карим Абдулл Джаббар чего стоит.
UCLA и USC это два разных учреждения...
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armageddon123456
Чёт походу через год никуда Дед из ЛА не уйдет... Мало того, кажется в ЛАЛ появится ещё один Джеймс...
+14
-1
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tabsharashur8
Ответ Nurtas Valikhan
UCLA и USC это два разных учреждения...
USC Trojans тоже есть кем гордится. Демар Дерозан, Никола Вучевич, Клифф Робинсон, Гас Уильямс, Билл Шармэн, Пол Уэстфал, Эван Мобли, Кевин Портер это всё их вопитанники.
+6
0
+6
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armageddon123456
Ответ Xell
Теоретически в будущем он может заменить Дило. Но это при условии если Лал берут в этом году титул. Тогда можно за Бронни через год отдать молодежь.
А зачем отдавать молодежь за того, кого можешь пикнуть на драфте? 🤔
+5
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Марсель Объелся
Мажор выбрал медийное место. Ничего необычного. Все надежды на Огайо Стейт или ACC умерли последними
+7
-4
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Birdman NBA
Ответ armageddon123456
А зачем отдавать молодежь за того, кого можешь пикнуть на драфте? 🤔
Xell на радостях от победы совсем поплыл
+4
-1
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Abdulla
Ответ Добрейший Вечерочек
Гордится.. Как-будто сложности были с потуплением) Интересно, сколько баллов получил на вступительных экзаменах?)
Говорят, диктант по белорусскому завалил.
+1
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Добрейший Вечерочек
Гордится.. Как-будто сложности были с потуплением)
Интересно, сколько баллов получил на вступительных экзаменах?)
+1
-1
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