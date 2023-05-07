Леброн Джеймс: «Поздравляю Бронни с принятым решением. Один из лучших дней в моей жизни»
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью после победы над «Голден Стэйт» (127:97, 2-1) поздравил своего сына Бронни Джеймса с поступлением в университет Южной Калифорнии.
«Один из лучших дней в моей жизни. Прежде всего, поздравляю Бронни с принятым решением. Я очень горжусь им, наша семья гордится им – видеть, как сын пошел в колледж. Он первый, кто поступил в университет в моей семье. Не мог проиграть сегодня. Независимо от исхода этой встречи, лично я не мог проиграть сегодня», – заявил Джеймс.
Леброн отметился 21 очком, 8 передачами и 8 подборами.
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Как же непривычно это звучит.
https://www.youtube.com/watch?v=XSoBjNkIWrE