Леброн Джеймс: «Поздравляю Бронни с принятым решением. Один из лучших дней в моей жизни»

Суперзвезда « » в интервью после победы над « » (127:97, 2-1) поздравил своего сына с поступлением в университет Южной Калифорнии.

«Один из лучших дней в моей жизни. Прежде всего, поздравляю Бронни с принятым решением. Я очень горжусь им, наша семья гордится им – видеть, как сын пошел в колледж. Он первый, кто поступил в университет в моей семье. Не мог проиграть сегодня. Независимо от исхода этой встречи, лично я не мог проиграть сегодня», – заявил Джеймс.

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