Леброн Джеймс: «Поздравляю Бронни с принятым решением. Один из лучших дней в моей жизни»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Бронни Джеймс Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс в интервью после победы над «Голден Стэйт» (127:97, 2-1) поздравил своего сына Бронни Джеймса с поступлением в университет Южной Калифорнии.

«Один из лучших дней в моей жизни. Прежде всего, поздравляю Бронни с принятым решением. Я очень горжусь им, наша семья гордится им – видеть, как сын пошел в колледж. Он первый, кто поступил в университет в моей семье. Не мог проиграть сегодня. Независимо от исхода этой встречи, лично я не мог проиграть сегодня», – заявил Джеймс.

Леброн отметился 21 очком, 8 передачами и 8 подборами.

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7 комментариев

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Артем Андреев
Такой маленький, а уже принял Decision.
+29
0
+29
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Volland
Ответ quaterbackathome
Первый, кто поступил в университет в моей семье. Как же непривычно это звучит.
Я закончил вторую магистратуру в США до этого был бакалавриат и первая магистратура в Армении. На церемонии градуейшна многие американцы тоже говорили что они первые в их семьях закончили универ, я то очень удивлялся этому. Потом как то увидел статистику что вероятность поступления в универ в семьях где никто не учился в универ очень низкая. Потому из бедных семьей в США очень трудно пробиваться, нужно совпадение очень многих деталей чтоб такое произошло.
+21
0
+21
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quaterbackathome
Первый, кто поступил в университет в моей семье.

Как же непривычно это звучит.
+18
0
+18
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Djoyin
Леброну университет не понадобился, потому что он по жизни профессор, завкафедрой, доктор баскетбольных наук. А сыну высшее образование в другой сфере не повредит.
+10
0
+10
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Serik Alik
Ответ Volland
Я закончил вторую магистратуру в США до этого был бакалавриат и первая магистратура в Армении. На церемонии градуейшна многие американцы тоже говорили что они первые в их семьях закончили универ, я то очень удивлялся этому. Потом как то увидел статистику что вероятность поступления в универ в семьях где никто не учился в универ очень низкая. Потому из бедных семьей в США очень трудно пробиваться, нужно совпадение очень многих деталей чтоб такое произошло.
Вы дважды учились на магистратуре? Можно узнать, почему?
+1
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Nikita1981
Через год ждём Бронни в НБА? One and done?
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Abdulla
А всего 28 лет назад было так :(
https://www.youtube.com/watch?v=XSoBjNkIWrE
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