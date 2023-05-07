Стефен Карри поприветствовал Бронни Джеймса после разгрома от «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Бронни Джеймс Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри после игры поприветствовал сына Леброна Джеймса, Бронни Джеймса, несмотря на разгром от «Лейкерс» в 3-м матче серии плей-офф (97:127).

«Лейкерс» вышли вперед в серии второго раунда плей-офф – 2-1.

Перед матчем стало известно, что 18-летний Джеймс поступил в университет Южной Калифорнии. ESPN прогнозирует выбор защитника в первой десятке на драфте НБА-2024.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

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10 комментариев

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Goddemic
Слушай пацан, мы тебя заберем через год. И твоего батю на минималку...
+39
0
+39
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gigga1
Они все трое - парни из Акрона
+15
0
+15
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Игорь Какосов
Мужчина, противостояние баскетбола, не значит вражда
+7
-1
+6
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michaeli
Ответ Игорь Какосов
Мужчина, противостояние баскетбола, не значит вражда
А чего ему враждовать с сыном Леброна? Из-за того что играет в ПО с командой Леброна?
+4
0
+4
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michaeli
Ответ gigga1
Они все трое - парни из Акрона
Ну в принципе Бронни родился не в Акроне а в Кливленде
+4
0
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Stephan Carrypenko
Ответ michaeli
Ну в принципе Бронни родился не в Акроне а в Кливленде
Это 50 км от Акрона, поэтому не так важно)
+4
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Stephan Carrypenko
Первая десятка - это топ конечно )))
+1
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Macren
Как же нереально крут Стеф Карри. Говорю как болельщик Леброна
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quznez
Бронни как-то говорил, что Карри его любимый игрок.
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Айрат Ситдиков
Ответ gigga1
Они все трое - парни из Акрона
Ну бронни в кливленде родился 😅
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