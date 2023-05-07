Стефен Карри поприветствовал Бронни Джеймса после разгрома от «Лейкерс»
Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри после игры поприветствовал сына Леброна Джеймса, Бронни Джеймса, несмотря на разгром от «Лейкерс» в 3-м матче серии плей-офф (97:127).
«Лейкерс» вышли вперед в серии второго раунда плей-офф – 2-1.
Перед матчем стало известно, что 18-летний Джеймс поступил в университет Южной Калифорнии. ESPN прогнозирует выбор защитника в первой десятке на драфте НБА-2024.
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