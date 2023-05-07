Стефен Карри поприветствовал Бронни Джеймса после разгрома от «Лейкерс»

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» после игры поприветствовал сына , , несмотря на разгром от «Лейкерс» в 3-м матче серии плей-офф (97:127).

«Лейкерс» вышли вперед в серии второго раунда плей-офф – 2-1.

Перед матчем стало известно, что 18-летний Джеймс поступил в университет Южной Калифорнии. ESPN прогнозирует выбор защитника в первой десятке на драфте НБА-2024.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился