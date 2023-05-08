Андрей Ватутин о состоянии Алексея Шведа: «В данном случае самый лучший лекарь – это покой и время»

Теги ЦСКА Андрей Ватутин Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии здоровья защитника Алексея Шведа, который получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения в Москве.

«Алексей Швед по-прежнему еще находится в больнице, продолжается процесс лечения. Состояние его здоровья постепенно улучшается, но пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности. В данном случае самый лучший лекарь – это покой и время.

Пока все идет нормально, ему разрешено общаться с семьей. Что касается примерных сроков выписки, то все более точно станет известно после праздников, после 9 мая», – сказал Ватутин.

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2 комментария

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Basket_life
Давай, Лех, выздоравливай. Ждем на площадке
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