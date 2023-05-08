Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о состоянии здоровья защитника Алексея Шведа, который получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения в Москве.

« по-прежнему еще находится в больнице, продолжается процесс лечения. Состояние его здоровья постепенно улучшается, но пока ему прописан постельный режим и противопоказаны какие-то активности. В данном случае самый лучший лекарь – это покой и время.

Пока все идет нормально, ему разрешено общаться с семьей. Что касается примерных сроков выписки, то все более точно станет известно после праздников, после 9 мая», – сказал Ватутин.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент