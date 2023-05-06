Сергей Кущенко: «Игроки ЦСКА обескуражены ситуацией с Алексеем Шведом, им надо собраться»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что ситуация с избиением Алексея Шведа влияет на игроков ЦСКА в серии за третье место против « » (0-1).

«У ЦСКА много проблем небаскетбольных, в том числе связанных с .

«Зенит» в первом матче серии за бронзу предложил вариант большой ротации, с приличными скоростями, хорошим процентом трехочковых и добился победы. Армейцы, понятное дело, обескуражены ситуацией со Шведом, но им надо возвращаться, надо собраться.

И пока стоит признать, что матч за третье место выглядит немного не так ярко при такой вывеске», – сказал Сергей Кущенко.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны