Сергей Кущенко: «Игроки ЦСКА обескуражены ситуацией с Алексеем Шведом, им надо собраться»

Теги ЦСКА Сергей Кущенко Алексей Швед Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что ситуация с избиением Алексея Шведа влияет на игроков ЦСКА в серии за третье место против «Зенита» (0-1).

«У ЦСКА много проблем небаскетбольных, в том числе связанных с Алексеем Шведом.

«Зенит» в первом матче серии за бронзу предложил вариант большой ротации, с приличными скоростями, хорошим процентом трехочковых и добился победы. Армейцы, понятное дело, обескуражены ситуацией со Шведом, но им надо возвращаться, надо собраться.

И пока стоит признать, что матч за третье место выглядит немного не так ярко при такой вывеске», – сказал Сергей Кущенко.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Нападавшие задержаны

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1 комментарий

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Miknik
Матч за третье место и без этой ситуации выглядит абсурдно
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