Сергей Кущенко: «Игроки ЦСКА обескуражены ситуацией с Алексеем Шведом, им надо собраться»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что ситуация с избиением Алексея Шведа влияет на игроков ЦСКА в серии за третье место против «Зенита» (0-1).
«У ЦСКА много проблем небаскетбольных, в том числе связанных с Алексеем Шведом.
«Зенит» в первом матче серии за бронзу предложил вариант большой ротации, с приличными скоростями, хорошим процентом трехочковых и добился победы. Армейцы, понятное дело, обескуражены ситуацией со Шведом, но им надо возвращаться, надо собраться.
И пока стоит признать, что матч за третье место выглядит немного не так ярко при такой вывеске», – сказал Сергей Кущенко.
1 комментарий