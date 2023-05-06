«Намного лучше». Отец Алексея Шведа рассказал о состоянии игрока ЦСКА

Виктор Швед, отец защитника ЦСКА Алексея Шведа, рассказал о состоянии сына, который находится в больнице после нападения хулиганов.

«Я был в больнице вместе с детьми. Он обрадовался. Он чувствует себя лучше, намного лучше», – сказал Виктор Швед.

ЦСКА 1 мая проиграл «Локомотиву‑Кубань» (100:103) в решающем матче серии 1/2 финала плей‑офф лиги ВТБ. Вечером того же дня Швед стал жертвой нападения около одного из московских ресторанов.

Баскетболист получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга, он находится в больнице.

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