«Рот закрой». Подозреваемый в избиении Алексея Шведа нагрубил журналистам
Четвертый подозреваемый в нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа сегодня был взят под стражу решением суда. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений и в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Он не признал вину и отказался от дачи показаний.
Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором подозреваемый грубо ответил журналисту.
Представитель СМИ поинтересовался у обвиняемого, знал ли тот, с кем дерется, на что мужчина ответил: «Рот закрой».
До задержания мужчина попытался покинуть территорию РФ. Он приобрел авиабилеты для вылета за рубеж, однако был задержан в международном аэропорту «Жуковский».
Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент
А после выхода - депортировать.
Если имеет паспорт РФ - после выхода поставить на контроль и при повторном преступлении сажать на всю катушку, чтобы не вышел.
PS : но эта власть может только с пушистыми русскими студентами бороться.