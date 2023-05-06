«Рот закрой». Подозреваемый в избиении Алексея Шведа нагрубил журналистам

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Четвертый подозреваемый в нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа сегодня был взят под стражу решением суда. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений и в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Он не признал вину и отказался от дачи показаний.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором подозреваемый грубо ответил журналисту.

Представитель СМИ поинтересовался у обвиняемого, знал ли тот, с кем дерется, на что мужчина ответил: «Рот закрой».

До задержания мужчина попытался покинуть территорию РФ. Он приобрел авиабилеты для вылета за рубеж, однако был задержан в международном аэропорту «Жуковский».

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

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30 комментариев

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Мистер_Жук
Как же здорово, что таких ребят все больше и больше становится в стране. Спасибо гаранту!
+92
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Ебздрогыч
Горец сядет и будет уже не такой борзый
+48
-3
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Назар Игорь
Не удивлëн, это типичная восточная "вежливость".
+31
-4
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Славонычч
Юсуфу лет 5 нужно обязательно дать ! 👈
+25
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CHAD
здорово он смотрится в клетке) там самое место ему)
+25
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Arty Novikoff
Ну что, я считаю, что это социально опасное существо, которое надо закрывать надолго.

А после выхода - депортировать.

Если имеет паспорт РФ - после выхода поставить на контроль и при повторном преступлении сажать на всю катушку, чтобы не вышел.

PS : но эта власть может только с пушистыми русскими студентами бороться.
+20
-5
+15
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haibr
Если отказался давать показания, значит не по понятиям ему, блатует. Ну ничего, 7 лет не срок, а жизненный урок.
+12
0
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Dmitry
Ответ Славонычч
Юсуфу лет 5 нужно обязательно дать ! 👈
12 не хочешь?
+13
-1
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FS19
Ответ jonnysilverhand01
Когда «НАДО» МВД работает, как часы, а когда нет общественного резонанса, одни глухари и висяки
Не знаю,как МВД,но вот ты действительно работаешь как часы.1800 комментариев за месяц. 60 в день . Непростая у тебя работа.
+14
-3
+11
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Антон
Да, тут точно из-за ставок разногласия возникли
+6
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Dmitry
Ответ haibr
Если отказался давать показания, значит не по понятиям ему, блатует. Ну ничего, 7 лет не срок, а жизненный урок.
Отказался - дожмут. Есть видео, где всё прекрасно видно, 3 пацаненка его уже заложили. Он может теперь молчать до самой тюрьмы, его это не спасёт. Резонанс есть - уедет надолго. И, кстати, есть методы в нашей системе правосудия после которых он соловьем запоёт. Уверен, вскоре будет публичное раскаяние.
+5
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+5
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Freddy Durst
Шведу здоровья! Сил и возвращения на паркет
+4
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ChurchilI
шакалы от своей безнаказанности совсем берега попутали ...
+4
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Эфес Фридомович
Сыкло просто, толпой избить, потом бежать, вся суть этих воинов
+3
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sanyoks_
Ответ aarau
с чего бы? он и в тюрьме будет жить хорошо
ну вот пускай в тюрьме и живет
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yesnil
Посидит , подумает , хотя о чем я ..
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AVKU
Ответ Владимир Мизгинов
тут большинство "борцов" с системой 2000х годов рождения. Откуда им знать про 90е)
Кто-то не застал. А кто-то специально набрасывает. Но я, к примеру, и правда помню те времена. И тех ребят тоже помню. И другого, вечно пьяного, гаранта тоже помню. Вообще не про политику, просто чтобы сравнивать, нужно сравнивать.
+4
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aarau
Ответ Ебздрогыч
Горец сядет и будет уже не такой борзый
с чего бы? он и в тюрьме будет жить хорошо
+8
-7
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дядюшка Фунтик
Сразу видно-добропорядочный гражданин и поклонник баскетбола )))) Рауфик как всегда-не виноват!!!
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дядюшка Фунтик
Ответ Dmitry
Отказался - дожмут. Есть видео, где всё прекрасно видно, 3 пацаненка его уже заложили. Он может теперь молчать до самой тюрьмы, его это не спасёт. Резонанс есть - уедет надолго. И, кстати, есть методы в нашей системе правосудия после которых он соловьем запоёт. Уверен, вскоре будет публичное раскаяние.
Если трое против него показания уже дали, то пойдет "паровозом" и может до 10 получить
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Андоррский почтальон
Ответ aarau
с чего бы? он и в тюрьме будет жить хорошо
Не факт. Да и вообще, жизнь в тюрьме не является хорошей по определению.
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Степан Лазарев
Ответ CHAD
здорово он смотрится в клетке) там самое место ему)
Ну да, наверное ему там намного лучше будет, чем на свободе и избивать людей. Лучше пусть наслаждается компанией своих новых друзей-соседей в тюрьме.
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Андоррский почтальон
Ответ Arty Novikoff
Ну что, я считаю, что это социально опасное существо, которое надо закрывать надолго. А после выхода - депортировать. Если имеет паспорт РФ - после выхода поставить на контроль и при повторном преступлении сажать на всю катушку, чтобы не вышел. PS : но эта власть может только с пушистыми русскими студентами бороться.
За P.S. минус.
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Оригинальный Ник
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