«Рот закрой». Подозреваемый в избиении Алексея Шведа нагрубил журналистам

Четвертый подозреваемый в нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа сегодня был взят под стражу решением суда. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, из хулиганских побуждений и в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Он не признал вину и отказался от дачи показаний.

Telegram-канал Shot опубликовал видео, на котором подозреваемый грубо ответил журналисту.

Представитель СМИ поинтересовался у обвиняемого, знал ли тот, с кем дерется, на что мужчина ответил: «Рот закрой».

До задержания мужчина попытался покинуть территорию РФ. Он приобрел авиабилеты для вылета за рубеж, однако был задержан в международном аэропорту «Жуковский».

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