Леброн Джеймс: «Это был сложный матч, но дальше будет еще сложнее»
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Голден Стэйт» (104:101, 3-1) в четвертом матче серии отдал должное защитнику Лонни Уокеру, который набрал 15 очков в четвертой четверти.
Джеймс также отметил, что «озерникам» нельзя расслабляться, несмотря на преимущество в серии.
«Мы бы не выиграли сегодня без Лонни Уокера, это точно.
Это был сложный матч, но дальше будет еще сложнее. Мы это понимаем. Мы знаем об этом», – признался Джеймс.
На счету Леброна 27 очков (10 из 25 с игры), 9 подборов и 6 передач.
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Леброн понимает, раненый чемпион еще опаснее, удачи и без травм ! ✊🏻
Дедушка же, если не всегда молодой, то пяток лет легко скинет.
что в концовке было вообще в последней атаке?
что там Керр нахимичил?
3я четверть у гсв +12 Керр берёт Та,
выходят отдохнувшие старички и устраивают попаболь себе в уже +4.
Ещё раз игра была на 2-2 или 1-3 тут должен был решать опыт с +12