Леброн Джеймс: «Это был сложный матч, но дальше будет еще сложнее»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Лонни Уокер Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс после победы над «Голден Стэйт» (104:101, 3-1) в четвертом матче серии отдал должное защитнику Лонни Уокеру, который набрал 15 очков в четвертой четверти.

Джеймс также отметил, что «озерникам» нельзя расслабляться, несмотря на преимущество в серии.

«Мы бы не выиграли сегодня без Лонни Уокера, это точно.

Это был сложный матч, но дальше будет еще сложнее. Мы это понимаем. Мы знаем об этом», – признался Джеймс.

На счету Леброна 27 очков (10 из 25 с игры), 9 подборов и 6 передач.

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ВладиславМартынов
Лёба глыба, конечно. 73 года, а он всё ещё не пассажир
+40
0
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стас Соболев
Никакого шапкозакидательства.
Леброн понимает, раненый чемпион еще опаснее, удачи и без травм ! ✊🏻
+28
-1
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Djoyin
Да, для соперников Lakers чем дальше, тем сложнее будет, потому что Lakers начали сыгрываться и поняли, что можно играть на любого, у кого пошла игра, благо глубина состава позволяет
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kankul777
Кирпичей накидал сегодня немало конечно. Надеюсь найдет еще свой бросок.
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Ответ kankul777
Кирпичей накидал сегодня немало конечно. Надеюсь найдет еще свой бросок.
В ПО сложнее забить, чем в регулрке. Можно на стату признанных снайперов глянуть - Стефа с Клеем.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чубака из половины Шака
Ответ Vagant
В ПО сложнее забить, чем в регулрке. Можно на стату признанных снайперов глянуть - Стефа с Клеем.
Интересно было бы посмотреть на Стэфа с клеем ;)))
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
рассела надо было раньше зачехлять
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Ответ Алексей Варенцов
Чего там сложного. Когда Томсон у Гсв провалил игру, Грин косячил и чутка исправлялся. Керр тоже поддержал коллегу Бостона только беря Та и не пойми с какой пользой. Провал Гсв с точки зрения архиважности для них матча.
Все забывают простую вещь. ЛАЛ сейчас моложе, чем ГСВ. Особенно если рассматривать основную ротацию. Поэтому воинам труднее восстанавливаться.
Дедушка же, если не всегда молодой, то пяток лет легко скинет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Analjinn
Даже не верится в этот последний поход короля, а вон уже 3-1 против действующих чемпионов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Варенцов
Ответ Vagant
Все забывают простую вещь. ЛАЛ сейчас моложе, чем ГСВ. Особенно если рассматривать основную ротацию. Поэтому воинам труднее восстанавливаться. Дедушка же, если не всегда молодой, то пяток лет легко скинет.
если смотрели матч, то ошибок у гсв больше было из-за поспешности, горячности, невнимательности, что как раз к опыту не припишешь.
что в концовке было вообще в последней атаке?
что там Керр нахимичил?
3я четверть у гсв +12 Керр берёт Та,
выходят отдохнувшие старички и устраивают попаболь себе в уже +4.
Ещё раз игра была на 2-2 или 1-3 тут должен был решать опыт с +12
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий