Лидер « » после победы над « » (104:101, 3-1) в четвертом матче серии отдал должное защитнику , который набрал 15 очков в четвертой четверти.

Джеймс также отметил, что «озерникам» нельзя расслабляться, несмотря на преимущество в серии.

«Мы бы не выиграли сегодня без Лонни Уокера, это точно.

Это был сложный матч, но дальше будет еще сложнее. Мы это понимаем. Мы знаем об этом», – признался Джеймс.

На счету Леброна 27 очков (10 из 25 с игры), 9 подборов и 6 передач.

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