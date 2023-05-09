Лонни Уокер набрал 15 очков в решающей четверти 4-го матча с «Голден Стэйт»

Защитник « » набрал 15 очков в заключительной четверти четвертого матча с « » (104:101, 3-1).

Все 15 очков Уокера в понедельник пришлись на четвертую 12-минутку, которую «озерники» выиграли со счетом 27:17.

Вышедший со скамейки Уокер за 27 минут реализовал 6 из 9 с игры. В его активе также 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

После февральского усиления «Лейкерс» Лонни потерял стабильное место в ротации команды. В плей-офф-2023 он пропустил три встречи по решению тренера, среднее время на площадке составляет 6 минут.

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