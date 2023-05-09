Лонни Уокер набрал 15 очков в решающей четверти 4-го матча с «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Лонни Уокер Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер набрал 15 очков в заключительной четверти четвертого матча с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1).

Все 15 очков Уокера в понедельник пришлись на четвертую 12-минутку, которую «озерники» выиграли со счетом 27:17.

Вышедший со скамейки Уокер за 27 минут реализовал 6 из 9 с игры. В его активе также 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

После февральского усиления «Лейкерс» Лонни потерял стабильное место в ротации команды. В плей-офф-2023 он пропустил три встречи по решению тренера, среднее время на площадке составляет 6 минут.

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Лонни Уокер IV - первый игрок Лейкерс, набравший 15 очков со скамейки запасных в 4-й четверти игры плей-офф со времен новичка Коби Брайанта (он набрал 17).
Это было ровно 26 лет назад.
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Друг Джордана
Как же он хладнокровно атаковал.

В этих Лейкерс импонирует их единство, какой-то мощный командный дух. Какая-то особая химия. Старички дают молодежи стрельнуть, верят в них. Возможно это мне так кажется, сужу по картинке с трансляций
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Ответ qwertyqwertyqwerty111111
Да, выиграли, круто, 3-1 в серии Я не понимаю почему так мало задействуют Дэвиса в атаке. Против него высоких в этой серии нету, почему бы почаще не давать ему мяч в трёхсекундной? Дед сегодня очень много лишнего делал и ненужного. Лони Уокер красавчик сегодня. Это Малик Монк этого сезона. Недооценённый талант, хотя, считается, что он без защиты. Всех с победой!
Дайте игроку хоть немного передышки. Пусть в атаке иногда отдыхает.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Ответ помада Терезы
Всегда нравился этот парень, не понимал почему его на скамейке маринуют
Хуже играл в обороне, чем Бизли. По все параметрам Ривз играл лучше.
Бизли в этом ПО провалился, настало время Лонни.
Это и называется - глубиной состава.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
qwertyqwertyqwerty111111
Да, выиграли, круто, 3-1 в серии
Я не понимаю почему так мало задействуют Дэвиса в атаке. Против него высоких в этой серии нету, почему бы почаще не давать ему мяч в трёхсекундной?
Дед сегодня очень много лишнего делал и ненужного.

Лони Уокер красавчик сегодня. Это Малик Монк этого сезона. Недооценённый талант, хотя, считается, что он без защиты.

Всех с победой!
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Laker1986
Ответ Друг Джордана
Как же он хладнокровно атаковал. В этих Лейкерс импонирует их единство, какой-то мощный командный дух. Какая-то особая химия. Старички дают молодежи стрельнуть, верят в них. Возможно это мне так кажется, сужу по картинке с трансляций
Так и есть, еще Остин, с его трехи начали подтягиваться, Лонни повторил 4-ю четверть Ривза с Мемфисом💪🏽💪🏽, если Лонни подтянется на стабильные очков 10 - будет отлично, такое выступление не должно пропасть для менталки..
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Правая нога Дрэймонда Грина
В конце сезона не играл считай, а в ПО вышел и помог команде, уважение ему конечно за профессионализм такой
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
помада Терезы
Всегда нравился этот парень, не понимал почему его на скамейке маринуют
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Laker1986
Сделал мое утро💜🙏🙏🙏🙏, 2 наши звезды должны взять и по 0,5к$ положить за 4 четверть, вытащил проигранный матч, спасибо, Лонни!!!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Vagant
Лонни Уокер IV - первый игрок Лейкерс, набравший 15 очков со скамейки запасных в 4-й четверти игры плей-офф со времен новичка Коби Брайанта (он набрал 17). Это было ровно 26 лет назад.
Лонни достаточно талантливый игрок, но часто принимает неправильные решения, это не позволяет ему стать элитным игроком. Но иногда в нем может проснуться гигант.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Человек убивший ГС)) Запомните его имя
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артем Андреев
Программное обеспечение Поповича превратило Лонни в Кавая на четверть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Ответ Misson
Лонни достаточно талантливый игрок, но часто принимает неправильные решения, это не позволяет ему стать элитным игроком. Но иногда в нем может проснуться гигант.
Лонни - ролевик. Он не должен везти игру. В обороне не будет часто терять игроков при размене, может вполне себе удачную карьеру сделать. Судьба КСП пусть послужит примером.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Vagant
Лонни Уокер IV - первый игрок Лейкерс, набравший 15 очков со скамейки запасных в 4-й четверти игры плей-офф со времен новичка Коби Брайанта (он набрал 17). Это было ровно 26 лет назад.
В него снизошел дух Коби
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Frost Knight
Ответ Vagant
Хуже играл в обороне, чем Бизли. По все параметрам Ривз играл лучше. Бизли в этом ПО провалился, настало время Лонни. Это и называется - глубиной состава.
А ведь в отдельном матче может и Бизли выстрелить, забив 5-6 трёшек. В хороший день он вполне в состоянии сделать такое.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Бойченко
Ответ DonaldBrashear 2.0
Комментарий удален модератором
И не говори, никакого уважения к четырехкратным.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
Ответ Frost Knight
А ведь в отдельном матче может и Бизли выстрелить, забив 5-6 трёшек. В хороший день он вполне в состоянии сделать такое.
Может, но у него было 6-7 матчей в ПО. Не выстрелил. Даже в гарбадж-тайм.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PHOENIX81
двушки лупил в стиле КД и Букера.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Почувствовал кровь, как бладсикер, и прикончил уорриорз в одного.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hafiz
Хорош!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Затащил, чего уж там.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonaldBrashear 2.0
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий