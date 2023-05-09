Лонни Уокер набрал 15 очков в решающей четверти 4-го матча с «Голден Стэйт»
Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер набрал 15 очков в заключительной четверти четвертого матча с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1).
Все 15 очков Уокера в понедельник пришлись на четвертую 12-минутку, которую «озерники» выиграли со счетом 27:17.
Вышедший со скамейки Уокер за 27 минут реализовал 6 из 9 с игры. В его активе также 3 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.
После февральского усиления «Лейкерс» Лонни потерял стабильное место в ротации команды. В плей-офф-2023 он пропустил три встречи по решению тренера, среднее время на площадке составляет 6 минут.
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Это было ровно 26 лет назад.
В этих Лейкерс импонирует их единство, какой-то мощный командный дух. Какая-то особая химия. Старички дают молодежи стрельнуть, верят в них. Возможно это мне так кажется, сужу по картинке с трансляций
Бизли в этом ПО провалился, настало время Лонни.
Это и называется - глубиной состава.
Я не понимаю почему так мало задействуют Дэвиса в атаке. Против него высоких в этой серии нету, почему бы почаще не давать ему мяч в трёхсекундной?
Дед сегодня очень много лишнего делал и ненужного.
Лони Уокер красавчик сегодня. Это Малик Монк этого сезона. Недооценённый талант, хотя, считается, что он без защиты.
Всех с победой!