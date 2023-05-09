Лонни Уокер о 15 очках в 4-й четверти: «Лучшее чувство, которое только можно представить»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Лонни Уокер Баскетбол

Защитник «Лейкерс» Лонни Уокер набрал 15 очков в заключительной четверти четвертого матча с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1).

Все 15 очков Уокера в понедельник пришлись на четвертую 12-минутку, которую «озерники» выиграли со счетом 27:17.

«Лучшее чувство, которое только можно представить. Мечтал о таком с детства.

Я верю в себя. Знаю, на что способен. Я долго жертвовал и продолжал работать в зале, сегодня все это принесло плоды», – сказал Уокер.

После февральского усиления «Лейкерс» Лонни потерял стабильное место в ротации команды. В плей-офф-2023 он пропустил три встречи по решению тренера, среднее время на площадке составляет 6 минут.

После финальной сирены игроки «Лейкерс», включая Леброна Джеймса, отдельно поздравили Уокера с его игрой.

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8 комментариев

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Djoyin
Лонни по набору приёмов и навыков больше всего похож на Джейлена Брауна, даже когда играет один на один против защитника на дуге. И прыгает, как кошачий хищник
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SopTecret
В этом и есть сила настоящей команды: всегда найдется тот, кто выйдет из тени и накидает/отзащищается в важные моменты. После дедлайна прямо команда!
+22
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Scouser
последние 2 игры просто царюга
+19
0
+19
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Evincive
Красавчик !
+11
0
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pulyalke
я в шоке - он улыбается и глаза на мокром месте, а ведь по игре напоминал кавайчика - 0 эмоций, хладнокровный убийца прям, сталь вместо нервов))
+11
-1
+10
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Федерико Сан-Фелипе
Школа Поповича
+4
0
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Додик Аксель
Уокер сегодня в 4-й четверти у ЛАЛ как джокер.
+2
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Lokomotiv__1992
Странно что его задвинули... Он стабильный снайпер и вообщем очень стабилен и хорош.. а играл тот же Бизли который хуже в защите и куда хуже в нападении. Как по мне что то не связано с его игрой было
+1
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