Защитник «Лейкерс» набрал 15 очков в заключительной четверти четвертого матча с «Голден Стэйт» (104:101, 3-1).

Все 15 очков Уокера в понедельник пришлись на четвертую 12-минутку, которую «озерники» выиграли со счетом 27:17.

«Лучшее чувство, которое только можно представить. Мечтал о таком с детства.

Я верю в себя. Знаю, на что способен. Я долго жертвовал и продолжал работать в зале, сегодня все это принесло плоды», – сказал Уокер.

После февральского усиления «Лейкерс» Лонни потерял стабильное место в ротации команды. В плей-офф-2023 он пропустил три встречи по решению тренера, среднее время на площадке составляет 6 минут.

После финальной сирены игроки «Лейкерс», включая , отдельно поздравили Уокера с его игрой.

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