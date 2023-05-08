Стеф Карри: «Мемфис» в 2015, «Хьюстон» в 2017 и 2018, 4-я игра в Бостоне в прошлом году. Сейчас очень похожая ситуация»

Разыгрывающий « » считает, что команда достаточно опытна, чтобы в нужный момент показать себя, несмотря на давление.

«Уорриорз» уступают « » в серии – 1-2.

«Было много разговоров о « », когда мы брали первое чемпионство, потом о « » в 17-м и 18-м годах по разным причинам. Снова «Гриззлис», а затем 4-я игра в Бостоне в прошлом году.

Есть много вещей, которые можно использовать как опыт, когда мы играли в гостях, но все равно добивались своего. Это очень похожая ситуация, но она требует чего-то нового от этой команды. И я рад этой возможности», – сказал Карри на утренней тренировке в преддверии четвертой игры.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился