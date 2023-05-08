Стеф Карри: «Мемфис» в 2015, «Хьюстон» в 2017 и 2018, 4-я игра в Бостоне в прошлом году. Сейчас очень похожая ситуация»

Теги Голден Стэйт Хьюстон Лейкерс Мемфис НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри считает, что команда достаточно опытна, чтобы в нужный момент показать себя, несмотря на давление.

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«Было много разговоров о «Мемфисе», когда мы брали первое чемпионство, потом о «Хьюстоне» в 17-м и 18-м годах по разным причинам. Снова «Гриззлис», а затем 4-я игра в Бостоне в прошлом году.

Есть много вещей, которые можно использовать как опыт, когда мы играли в гостях, но все равно добивались своего. Это очень похожая ситуация, но она требует чего-то нового от этой команды. И я рад этой возможности», – сказал Карри на утренней тренировке в преддверии четвертой игры.

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12 комментариев

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Cash_flow
Ответ Денис Золотов
Надеемся сегодня на ГСВ. Но ничего общего в этих матчах нет: ни у Мишек, ни у Бостона в прошлом году не было в составе Леброна, заряженного на победу в последнем заходе
С чего бы это последний заход Леброна?
+27
0
+27
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Cash_flow
Хьюстон в 2018 и 2019*
Либо Шеф имел в виду сезон 2017/18, тогда в финале Запада при 2-3 в серии с Рокетс у ГС не было права на ошибку
+6
0
+6
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RayRay
Я конечно верю в Карри и жду финал прошлого года, но вы не молодеете , к сожалению. И что там с Луни - он очень болезненно выглядит и играет )
+3
0
+3
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Стас Егоров
Ответ Денис Золотов
Надеемся сегодня на ГСВ. Но ничего общего в этих матчах нет: ни у Мишек, ни у Бостона в прошлом году не было в составе Леброна, заряженного на победу в последнем заходе
Может у них не было судей?
+2
-1
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Xell
Ну тут если Дэвиса не сломают, то Лейкерс выиграют серию.
+4
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ecopromo
Это все верно, но вы тогда были сильнее чем сегодня. Лал не отпустят
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Никола Тесла
Скамейка слабая у ГСВ.
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