Стеф Карри: «Мемфис» в 2015, «Хьюстон» в 2017 и 2018, 4-я игра в Бостоне в прошлом году. Сейчас очень похожая ситуация»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри считает, что команда достаточно опытна, чтобы в нужный момент показать себя, несмотря на давление.
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«Было много разговоров о «Мемфисе», когда мы брали первое чемпионство, потом о «Хьюстоне» в 17-м и 18-м годах по разным причинам. Снова «Гриззлис», а затем 4-я игра в Бостоне в прошлом году.
Есть много вещей, которые можно использовать как опыт, когда мы играли в гостях, но все равно добивались своего. Это очень похожая ситуация, но она требует чего-то нового от этой команды. И я рад этой возможности», – сказал Карри на утренней тренировке в преддверии четвертой игры.
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