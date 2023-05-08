«Лейкерс» по итогам первых трех матчей серии с «Голден Стэйт» (2-1) существенно опережают соперника по количеству исполненных штрафных.

«Лейкерс» совершили на 44 штрафных больше, чем «Уорриорз» – 83-39.

В третьем матче серии «озерники» имели разницу «+20» по штрафным и обыграли действующих чемпионов с 30-очковым перевесом.

«Во второй четверти игра остановилась. Мы все время стояли на линии штрафных.

Что касается судейства, ничего не изменишь. Матч окончен. Неважно, доволен я или нет. Обидно, что игра постоянно останавливалась из-за фолов», – отметил форвард «воинов» после третьей встречи.

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