«Лейкерс» в первых трех матчах серии с «Голден Стэйт» исполнили на 44 штрафных больше

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА судьи НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

«Лейкерс» по итогам первых трех матчей серии с «Голден Стэйт» (2-1) существенно опережают соперника по количеству исполненных штрафных.

«Лейкерс» совершили на 44 штрафных больше, чем «Уорриорз» – 83-39.

В третьем матче серии «озерники» имели разницу «+20» по штрафным и обыграли действующих чемпионов с 30-очковым перевесом.

«Во второй четверти игра остановилась. Мы все время стояли на линии штрафных.

Что касается судейства, ничего не изменишь. Матч окончен. Неважно, доволен я или нет. Обидно, что игра постоянно останавливалась из-за фолов», – отметил форвард «воинов» Дрэймонд Грин после третьей встречи.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

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66 комментариев

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Аморалинни
Когда ты кидаешь по 50 трех за матч, а соперник идет в краску, то неудивительно, что ты кидаешь меньше штрафных
Но до кого-то это очень тяжело доходит)
+119
-31
+88
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AJ
А почему нет новости, что Лейкерс кинули на 44 трехочковых меньше за эти 3 игры?
И где новости, что ГСВ самая фолящая команда лиги последних лет, а ЛАЛ - наоборот, фолящая меньше всех?
+72
-14
+58
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fridzon
Если вычесть штрафные в мусорное время 3 матча, то разница ещё больше будет. В 3 четверти помнится счёт типа 30-6 был или 30-8, потом глянул после матча, там уже что-то типа 35-17.
Обожаю, когда судьи начинают свистеть и выравниванть, когда все решено. Заметать следы)
+69
-36
+33
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scorp19
После того момента с Леброном в регулярке, Лейкерс стали больше всех бросать штрафные броски - это факт. Наныли.
+58
-29
+29
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Lost
Вы только вдумайтесь в парадокс ситуации. Громче всех плачут о судействе глоры самой судейской и любимой команды адама сильвера последних 8ми лет. Я представил уровень нытья если бы наконец -то стали хотя бы бесконечные неправильные заслоны в движении свистеть из-за которых так легко бросают открытые трехи))
+24
-4
+20
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Daishi
Ответ scorp19
После того момента с Леброном в регулярке, Лейкерс стали больше всех бросать штрафные броски - это факт. Наныли.
Не совсем так, они и до нытья больше всех пробивали, а после нытья подсвист еще больше увеличился..
+26
-9
+17
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Daishi
Ответ Аморалинни
Когда ты кидаешь по 50 трех за матч, а соперник идет в краску, то неудивительно, что ты кидаешь меньше штрафных Но до кого-то это очень тяжело доходит)
Классная попытка, но только, если не знать, что эти тенденции распространяются не только на серию с ГС, но и на весь сезон... Играют через краску (c) Ага..))
+50
-33
+17
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Alexandr Aniskin
Справедливости ради , ГС выбросили на 49 3х очковых больше за эти 3 матча
+16
-3
+13
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Daishi
Ответ Вадим Дзахоев
А ты игры Лейкерс смотришь хоть? Они атакуют через краску в большинстве случаев. Посмотри статистику по очкам из краски после трейд-дедлайна
Я достаточно игр Лейкерс посмотрел в сезоне и прекрасно видел какие пробивные "фолы" выписывают Ривзу, Дэвису, Лебе или тому же Шрёдеру, чтобы понять все про "игру" через краску.)) Самое смешное, что это видят все. Тренеры оппонентов, эксперты, анонимные менеджеры. Уже глумят и троллят про миллионы штрафных Лейкерс. Но болелы все равно талдычат про какую-то уникальную и космическую игру через краску.))
+21
-8
+13
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Адмирал МакКряк
Ответ fridzon
Если вычесть штрафные в мусорное время 3 матча, то разница ещё больше будет. В 3 четверти помнится счёт типа 30-6 был или 30-8, потом глянул после матча, там уже что-то типа 35-17. Обожаю, когда судьи начинают свистеть и выравниванть, когда все решено. Заметать следы)
В первых трёх четвертях 33-8 в пользу ЛАЛ, в мусорной четвёртой 9-4 в пользу ГС
+12
0
+12
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fridzon
Болею за Денвер в параллельной серии, но мне жутко хочется глянуть, сколько Дюрант будет штрафных пробивать против Лал. Чисто ради этого эксперимента) на сколько упадет уважение к персоне Дюранта
+21
-11
+10
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si40w
Ответ fridzon
Если вычесть штрафные в мусорное время 3 матча, то разница ещё больше будет. В 3 четверти помнится счёт типа 30-6 был или 30-8, потом глянул после матча, там уже что-то типа 35-17. Обожаю, когда судьи начинают свистеть и выравниванть, когда все решено. Заметать следы)
Щас нам тут расскажут, что это связано с "силовым" стилем игры. Что на Леброне и АД невозможно не фолить в краске и бла бла бла
+17
-7
+10
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nbawade
Ответ Аморалинни
Удивительно да, когда основа ГС это пулялки, а потом они уходят, и кто-то уже идет в краску
Удивительно да, Мемфис чаще чем ЛАЛ атакую из краски, а фолов всё равно зарабатывали меньше, особенно на Крипто паркете.
+9
-1
+8
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hexser
Ответ Daishi
https://www.sports.ru/basketball/1115002548-lejkers-v-etom-sezone-brosayut-shtrafnye-gorazdo-chashhe-chem-ix-soper.html Внизу я еще уточнил стату до истерики дедушки и после и цифры очень говорящие опубликовал AaaaRrrr...))
Просто интересно, а стиль игры и набор игроков учитывается при анализе? В ЛАЛ худший снайпер с линии это Леброн, но там еще 4 игрока, у которых штрафные почти 90% по карьере. Если смотреть серию ЛАЛ - ГСВ, можно ли сказать что ЛАЛ получают фолы которых нет? И можно ли сказать, что ГСВ не получают своих фолов? Количество блокшотов, показывает насколько сложно ГСВ идти в краску? В этом сезоне ГСВ хорошо оборонялись? Что-то мне кажется, что все более менее справедливо, как обычно в среднем по лиге, просто, встретились две противоположности. И еще есть тенденция в НБА, если у вас есть звездный большой штрафных будет больше, так с Денвером, Бакс и Филой, например. Короче не понимаю нытья, выглядит слишком жалко.
+11
-4
+7
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Lost
А помните как в матче регулярного сезона орландо пробил 33 штрафных а гсв 9?) Вот так совпадение. Причем 3 года уже. Гсв худшая команда в лиге по количеству фоллов которые она совершает в защите и худшая по пробитию штрафных в атаке. Теперь 10ти летние глоры гсв которые смотрят баскетболл 3 года только одну команду и даже не знают базовых правил аля 3 секунд массово размазывают сопли. Не могут даже понять почему дэвис 10 секунд стоит в краске когда против него луни и это не технарь
+11
-5
+6
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Gauche
Годами наблюдаю за тем, как Стефу недодают штрафных, иногда просто корпусом в корпус сносят - судьям хоть бы хны. Отсюда подозрение, что судьи пользуются какой-то старинной, времен золотой эры ГСВ, инструкцией (возможно, ещё Стерн завещал), согласно которой они обязаны спорные моменты трактовать в соотношении 1 к 2 ) А то и 1 к 3. Ну, действуют же в Штатах местами законодательные запреты заниматься сексом вне брака, вступать в брак при наличии ЗППП или принимать ванну зимой )
С Сакраменто же тоже было нечто похожее. Сабонис мог двумя руками в спину толкать Луни на подборе, зато если Луни, опускаясь при прыжке, задевал пятую точку Сабониса, тут же следовал кудах-тах-тах с выпученными глазами в камеру за лицевой )
+10
-5
+5
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Daishi
Ответ Аморалинни
Какая тенденция Билли. Нам нужны пруфы
https://www.sports.ru/basketball/1115002548-lejkers-v-etom-sezone-brosayut-shtrafnye-gorazdo-chashhe-chem-ix-soper.html

Внизу я еще уточнил стату до истерики дедушки и после и цифры очень говорящие опубликовал AaaaRrrr...))
+9
-4
+5
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Tiemme
То ли еще будет!!
+6
-2
+4
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Илья Петров
Матч N2, ГС разорвали краску ЛАЛ, угадайте кто пробил больше штрафных? Матч N3 41-40 броски из краски...
Дэвис берет мяч и полетел сшибать кегельки, но вместо чарджей выходит на линию.
Если Грин так влетит в Дэвиса желто-фиолетовую секту просто порвет от того какое грязное животное Грин! Да и судьи быстренько впаяют не то что в нападении, сразу же с флагрантом прибегут.
+12
-8
+4
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hexser
Ответ Gauche
Годами наблюдаю за тем, как Стефу недодают штрафных, иногда просто корпусом в корпус сносят - судьям хоть бы хны. Отсюда подозрение, что судьи пользуются какой-то старинной, времен золотой эры ГСВ, инструкцией (возможно, ещё Стерн завещал), согласно которой они обязаны спорные моменты трактовать в соотношении 1 к 2 ) А то и 1 к 3. Ну, действуют же в Штатах местами законодательные запреты заниматься сексом вне брака, вступать в брак при наличии ЗППП или принимать ванну зимой ) С Сакраменто же тоже было нечто похожее. Сабонис мог двумя руками в спину толкать Луни на подборе, зато если Луни, опускаясь при прыжке, задевал пятую точку Сабониса, тут же следовал кудах-тах-тах с выпученными глазами в камеру за лицевой )
Прикольно, это реально взгляд с другой стороны луны. Стефу не додают штрафные годами? В эру Хардена и Стефа, на баскет было невозможно смотреть, команды часами стояли на штрафной. Кому кому, а Стефу отдали сполна, давали бы еще больше и матчи длились бы по 5 часов. Когда говорят, что Стеф изменил игру и отдают ему респект, я вот смотрю на этот "новый" баскет, и чет респекта я ему дать не могу.
+8
-4
+4
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Андрей 13
Да уже всем ясно, что их тащат. Лига бабки рубит на матчах, а болельщики переживают и задницу надрывают, не видят что ли что происходит?
+30
-26
+4
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Nick Barabanov
Ответ hexser
Прикольно, это реально взгляд с другой стороны луны. Стефу не додают штрафные годами? В эру Хардена и Стефа, на баскет было невозможно смотреть, команды часами стояли на штрафной. Кому кому, а Стефу отдали сполна, давали бы еще больше и матчи длились бы по 5 часов. Когда говорят, что Стеф изменил игру и отдают ему респект, я вот смотрю на этот "новый" баскет, и чет респекта я ему дать не могу.
Если Стефан изменил баскетбол, то явно не в сторону большего числа штрафных.
+6
-2
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volshebstvo
Ответ Daishi
Я достаточно игр Лейкерс посмотрел в сезоне и прекрасно видел какие пробивные "фолы" выписывают Ривзу, Дэвису, Лебе или тому же Шрёдеру, чтобы понять все про "игру" через краску.)) Самое смешное, что это видят все. Тренеры оппонентов, эксперты, анонимные менеджеры. Уже глумят и троллят про миллионы штрафных Лейкерс. Но болелы все равно талдычат про какую-то уникальную и космическую игру через краску.))
Ну раз уж так всё очевидно, мб попадались нарезочки придуманных фолов на игроках Лал?

Мб кто-то сам может сделать? Я бездарь и ленивый, но чет поискав не нашел путного ничего.
+4
-1
+3
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NikolayOss
Ответ PersonalJesuss
Комментарий удален модератором
Ты про какую из двух сект сейчас?
+5
-2
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hexser
Ответ Nick Barabanov
Если Стефан изменил баскетбол, то явно не в сторону большего числа штрафных.
ну почему же, это тоже ведь часть его арсенала в атаке. Подставится, найти руку, поймать спину, не правильный заслон - то чем пользуется Карри помимо своего снайперского таланта. Когда Карри и Харден боролись за МВП количество флоппов во всей лиги меня поражало
+2
0
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