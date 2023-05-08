«Лейкерс» в первых трех матчах серии с «Голден Стэйт» исполнили на 44 штрафных больше
«Лейкерс» по итогам первых трех матчей серии с «Голден Стэйт» (2-1) существенно опережают соперника по количеству исполненных штрафных.
«Лейкерс» совершили на 44 штрафных больше, чем «Уорриорз» – 83-39.
В третьем матче серии «озерники» имели разницу «+20» по штрафным и обыграли действующих чемпионов с 30-очковым перевесом.
«Во второй четверти игра остановилась. Мы все время стояли на линии штрафных.
Что касается судейства, ничего не изменишь. Матч окончен. Неважно, доволен я или нет. Обидно, что игра постоянно останавливалась из-за фолов», – отметил форвард «воинов» Дрэймонд Грин после третьей встречи.
«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился
Но до кого-то это очень тяжело доходит)
И где новости, что ГСВ самая фолящая команда лиги последних лет, а ЛАЛ - наоборот, фолящая меньше всех?
Обожаю, когда судьи начинают свистеть и выравниванть, когда все решено. Заметать следы)
С Сакраменто же тоже было нечто похожее. Сабонис мог двумя руками в спину толкать Луни на подборе, зато если Луни, опускаясь при прыжке, задевал пятую точку Сабониса, тут же следовал кудах-тах-тах с выпученными глазами в камеру за лицевой )
Внизу я еще уточнил стату до истерики дедушки и после и цифры очень говорящие опубликовал AaaaRrrr...))
Дэвис берет мяч и полетел сшибать кегельки, но вместо чарджей выходит на линию.
Если Грин так влетит в Дэвиса желто-фиолетовую секту просто порвет от того какое грязное животное Грин! Да и судьи быстренько впаяют не то что в нападении, сразу же с флагрантом прибегут.
Мб кто-то сам может сделать? Я бездарь и ленивый, но чет поискав не нашел путного ничего.