Леброн Джеймс после «-27» от «Уорриорз»: «Мы по-прежнему остаемся лучшей оборонительной командой в НБА»

Звездный форвард « » остается спокоен после разгромного поражения от « » во втором матче серии (100:127, 1-1).

«Мы по-прежнему остаемся лучшей оборонительной командой в . Ничего не изменилось. Но, как я уже сказал, нужно отдавать должное там, где это необходимо. Клэй впечатляюще провел вечер. Дрэймонд был великолепен в проходах, в бросках, в подобных вещах.

был на высоте. Его 12 минут были похожи на 24 минуты. Он был очень полезен для своей команды. Так что, как я уже сказал, надо отдать должное, и мы переходим к следующей игре. Но наша защита – это то, на чем мы держимся. Это не прекратится, независимо от того, против кого мы играем», – заявил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

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