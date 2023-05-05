Леброн Джеймс после «-27» от «Уорриорз»: «Мы по-прежнему остаемся лучшей оборонительной командой в НБА»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Джамайкл Грин Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс остается спокоен после разгромного поражения от «Голден Стэйт» во втором матче серии (100:127, 1-1).

«Мы по-прежнему остаемся лучшей оборонительной командой в НБА. Ничего не изменилось. Но, как я уже сказал, нужно отдавать должное там, где это необходимо. Клэй впечатляюще провел вечер. Дрэймонд был великолепен в проходах, в бросках, в подобных вещах.

Джамайкл Грин был на высоте. Его 12 минут были похожи на 24 минуты. Он был очень полезен для своей команды. Так что, как я уже сказал, надо отдать должное, и мы переходим к следующей игре. Но наша защита – это то, на чем мы держимся. Это не прекратится, независимо от того, против кого мы играем», – заявил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.

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27 комментариев

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scorp19
Ответ Lokomotiv__1992
Тут разделись на два лагеря ) кто то думает что сломали защиту .. кто то что Лал сами отдали игру что логично.. Все ясно будет уже скоро в первой игре дома для Лал ) на трешках вытаскивать игры в плей-офф тяжело так было всегда ..
как можно специально отдать игру ПО я не понимаю ))
еще и кому то это "логично" что за ужас ))))
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Михаил Евдокимов
Благо ждать осталось не долго, чтобы убедится топовая у них защита или нет, матчи поставили через день каждый. Как минимум ГСВ уже показали, что эту защиту можно обыгрывать.
+15
-3
+12
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scorp19
Ваша защита топовая только в краске, а при таком раскладе ГСВ один из самых неудобных соперников, который может ломать эту оборону как сегодня.
+13
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+8
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kaissa
У Лейкерс слишком сильная Дэвисозависимость.
Он в порядке = победа.
Играет не очень - поражение...
+8
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egro92
Ответ Баркамол Абдулла
112 и 127, но все равно лучшая защита в лиге?! Я думал что лучшая защита лиги это когда команда не позволит добраться до 100 очков сопернику. Либо он имеет ввиду под лучший защитой блок-шоты который у Лейкерс действительно было больше
Комментарий из прошлого десятилетия - средняя результативность по лиге шагнула уже очень далеко и лучшая защита давно не показывает меньше 100 очков за игру.
+6
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Михаил Евдокимов
Ответ Lokomotiv__1992
Мишки тоже обыгрывали эту защиту )
было дело, да, но таких разгромов от мемфиса я не помню. Посмотрим, что будет
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Lokomotiv__1992
Ответ Михаил Евдокимов
было дело, да, но таких разгромов от мемфиса я не помню. Посмотрим, что будет
Лал не напрягались сегодня) Гс хотели выиграть очень .. у них есть топ шутеры и вообщем система в нападении куда лучше и стабильнее чем у Мишек вот и все .. вот и разгром. Лал будут у себя дома играть на 100%) и Гс будет очень не просто .. но не значит что Лал выиграет. Но защита будет на уровне другом как в первой игре ) хотя даже топ защите сложно против такой команды .. когда Гс попадает в ритм сложно их остановить ) могут накидать и за минуту ) как было в первой игре. Гс чемпионы и достойная команда
. С одним из лучших игроков в истории в топ 10 входящим.. если проиграть то такой команде ) и выиграть приятно.. жаль что глоров у них так много глупых .. все портят .
+10
-6
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Адмирал МакКряк
Приятно, наверное, ролевику из глубокого запаса, вышедшему в старте, когда тебя соперник-Топ-2 олтайм хвалит

>Его 12 минут были похожи на 24 минуты
Вот, кстати, в точку: был удивлён, когда глянул статистику после игры - казалось, что ДжиГрин сыграл минут 20 точно
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luwill
Ответ msdchko
1-1 в серии, преимущество домашней площадки за ЛАЛ, иди перди и выигрывай в гостях. напомни кстати, какой там счет в гостях у ГС?
Не хочу никого огорчать,но две из четырех Дабс забрали в первом раунде в гостях у королей.
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Real0494
Ответ Валера, настало твое время...
50 трёшек кинули на разведку
Ну как бы справедливости ради трешки кидать куда менее энергозатратней чем лесть в краску
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Danya Black
Ответ msdchko
1-1 в серии, преимущество домашней площадки за ЛАЛ, иди перди и выигрывай в гостях. напомни кстати, какой там счет в гостях у ГС?
У ГСВ стрик из 28 побед в серии в гостях подряд. 20-0 против западных команд. Перди дальше
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ecopromo
убрали ваши 30 штрафных и шарик сдулся. Если и дальше так будут судить ,то 4-2 в пользу ГС. Если будут судить как в 1-ом матче с 30 штрафа против 6, то 4-2 в пользу лала
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ноунэйм
Ответ ecopromo
убрали ваши 30 штрафных и шарик сдулся. Если и дальше так будут судить ,то 4-2 в пользу ГС. Если будут судить как в 1-ом матче с 30 штрафа против 6, то 4-2 в пользу лала
не утомило за штрафные ныть? игру то смотрел первую? ГС ничего не делал, чтобы им давали штрафные. ЛА играл полностью на это. что за бред, искать теории заговора у судей даже в таких простых ситуациях?
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Cash_flow
Ответ Баркамол Абдулла
112 и 127, но все равно лучшая защита в лиге?! Я думал что лучшая защита лиги это когда команда не позволит добраться до 100 очков сопернику. Либо он имеет ввиду под лучший защитой блок-шоты который у Лейкерс действительно было больше
Почему именно 100, а не 99 или 101?
Кто придумал именно такую планку как показатель лучшей защиты?)
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Тимофей Филиппов
Ответ Алексей Кулдошин
Мне казалось или их 2-0 сакраменто дома выиграл. Ну и статистику в этом сезоне ГСВ в гостях 11-30 (4 худший среди всех команд результат в НБА), наверное тоже иноагенты выдумали
Хаха, да, кажется, они действительно проиграли дома Сакраменто. А про статистику ГСВ в гостях я точно не знаю, может, иноагенты и выдумали, кто их знает. Но в любом случае, Леброн как всегда оставляет эмоции на контроле и смотрит на общую картину.
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ecopromo
Ответ scorp19
как можно специально отдать игру ПО я не понимаю )) еще и кому то это "логично" что за ужас ))))
типа не играли через не могу, не терпели. А в плей-офф часто только так можно забирать игру за игрой.
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scorp19
Ответ msdchko
1-1 в серии, преимущество домашней площадки за ЛАЛ, иди перди и выигрывай в гостях. напомни кстати, какой там счет в гостях у ГС?
ну было бы 2-0 и преимущество домашней площадки. в чём смысл то проигрывать ты не объяснил.
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Алексей Кулдошин
Ответ Danya Black
У ГСВ стрик из 28 побед в серии в гостях подряд. 20-0 против западных команд. Перди дальше
Мне казалось или их 2-0 сакраменто дома выиграл. Ну и статистику в этом сезоне ГСВ в гостях 11-30 (4 худший среди всех команд результат в НБА), наверное тоже иноагенты выдумали
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Валера, настало твое время...
Ответ Danya Black
ГСВ то не напрягались в 1 игре. Лишь разведка была и под конец лишь включились.
50 трёшек кинули на разведку
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Danya Black
Ответ Lokomotiv__1992
Лал не напрягались сегодня) Гс хотели выиграть очень .. у них есть топ шутеры и вообщем система в нападении куда лучше и стабильнее чем у Мишек вот и все .. вот и разгром. Лал будут у себя дома играть на 100%) и Гс будет очень не просто .. но не значит что Лал выиграет. Но защита будет на уровне другом как в первой игре ) хотя даже топ защите сложно против такой команды .. когда Гс попадает в ритм сложно их остановить ) могут накидать и за минуту ) как было в первой игре. Гс чемпионы и достойная команда . С одним из лучших игроков в истории в топ 10 входящим.. если проиграть то такой команде ) и выиграть приятно.. жаль что глоров у них так много глупых .. все портят .
ГСВ то не напрягались в 1 игре. Лишь разведка была и под конец лишь включились.
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Lokomotiv__1992
Ответ Михаил Евдокимов
Благо ждать осталось не долго, чтобы убедится топовая у них защита или нет, матчи поставили через день каждый. Как минимум ГСВ уже показали, что эту защиту можно обыгрывать.
Мишки тоже обыгрывали эту защиту )
+5
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Андрей 13
ГСВ легко разбирали эту защиту. Вся надежда ЛА на судей и фолы и то, насколько ГСВ будет им позволять набирать легкие очки в быстрых прорывах.
+5
-5
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Tim Timson
вот ведь задорный дед)
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