Леброн Джеймс после «-27» от «Уорриорз»: «Мы по-прежнему остаемся лучшей оборонительной командой в НБА»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс остается спокоен после разгромного поражения от «Голден Стэйт» во втором матче серии (100:127, 1-1).
«Мы по-прежнему остаемся лучшей оборонительной командой в НБА. Ничего не изменилось. Но, как я уже сказал, нужно отдавать должное там, где это необходимо. Клэй впечатляюще провел вечер. Дрэймонд был великолепен в проходах, в бросках, в подобных вещах.
Джамайкл Грин был на высоте. Его 12 минут были похожи на 24 минуты. Он был очень полезен для своей команды. Так что, как я уже сказал, надо отдать должное, и мы переходим к следующей игре. Но наша защита – это то, на чем мы держимся. Это не прекратится, независимо от того, против кого мы играем», – заявил Джеймс на послематчевой пресс-конференции.
Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы
25 лет незабываемой драке между «Никс» и «Хит». Тогда Алонзо Моурнинг таскал на ноге тельце Джеффа Ван Ганди
Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса
еще и кому то это "логично" что за ужас ))))
Он в порядке = победа.
Играет не очень - поражение...
. С одним из лучших игроков в истории в топ 10 входящим.. если проиграть то такой команде ) и выиграть приятно.. жаль что глоров у них так много глупых .. все портят .
>Его 12 минут были похожи на 24 минуты
Вот, кстати, в точку: был удивлён, когда глянул статистику после игры - казалось, что ДжиГрин сыграл минут 20 точно
Кто придумал именно такую планку как показатель лучшей защиты?)