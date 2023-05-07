Дрэймонд Грин: «Обидно, что игра постоянно останавливалась из-за фолов»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА судьи НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после поражения от «Лейкерс» в 3-м матче серии плей-офф (97:127, 1-2) высказался о большой разнице в количестве исполненных штрафных бросков (37-17 в пользу «Лейкерс»).

«Во второй четверти игра остановилась. Мы все время стояли на линии штрафных.

Что касается судейства, ничего не изменишь. Матч окончен. Неважно, доволен я или нет. Обидно, что игра постоянно останавливалась из-за фолов», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился

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20 комментариев

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Lost
Согласно статистике https://www.teamrankings.com/nba/stat/personal-fouls-per-game гсв топ 1 команда за последние 3 года по количеству фоллов в защите. Я бы посоветовал игрокам гсв попробывать начать защищаться не фолля постоянно. Лейкерс кста последняя команда в этом сезоне после трейда. И после этого глоры гсв рассказывают что штрафные должны быть равными когда все идет честно в пределах наглядной статистики разницы между двумя командами
+77
-12
+65
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jonnysilverhand01
Тебе бы Дрэймонд дай волю, там бы уже не баскетбол был, а вольная борьба и кулачка
+29
-1
+28
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Lost
Так же согласно статистике в этом по гсв на первом месте по количеству пробитых штрафных 215 за 10 игр при том что по сезону они в числе худших в лиге. Если брать среднее за игру то у гсв 21.5 у лейкерс 23.7. Помогите глорам гсв кричащим о судействе в каждом посте. С ними действительно что-то не так если они считают что лига их заслуживает а не наоборот
+35
-18
+17
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Максим Максимов
Так не Фоли
+17
-3
+14
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skreamer
Так не фоли!
+12
-3
+9
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skreamer
Ответ Lost
Так же согласно статистике в этом по гсв на первом месте по количеству пробитых штрафных 215 за 10 игр при том что по сезону они в числе худших в лиге. Если брать среднее за игру то у гсв 21.5 у лейкерс 23.7. Помогите глорам гсв кричащим о судействе в каждом посте. С ними действительно что-то не так если они считают что лига их заслуживает а не наоборот
ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ, ЭТО ДРУГОЕ!!!1111 (с)
+14
-7
+7
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Иван Лапин
Ответ Dr Gonzo
Ты не замечаешь, что сам себе противоречишь? Сначала ты пишешь, что все последнее время сопам ЛАЛ чаще всех свистят фолы, а сопов ГСВ чаще всех ставят на линию штрафных, соответственно это нормально, что Лейкерс бьёт штрафных в два раза больше. Виноваты фаны гсв. Потом ты пишешь, что за весь этот ПО ЛАЛ и ГСВ пробивают фолов почти поровну, соответственно это нормально, что в личной серии ЛАЛ бьёт штрафные в два раза чаще, а виноваты соответственно опять фаны ГСВ. Ты реально не видишь здесь противоречия? Или просто сову на глобус натягиваешь. В целом такая невероятная разница по фолам безусловно отчасти обусловлена рисунком игры. Лейкерс чаще лезут в краску, соответственно получают на себе много фолов. Но лишь отчасти. Исходя из тех игр Лейкерс, что видел и в этой регулярке и конкретно в этой серии, сложилось стойкое убеждение, что судьи им как правило очень и очень благоволят. Конкретно в этой серии уровень допустимого в защите для Лейкерс и Уорриорз существенно отличается. Ключевого влияния ни на один из матчей серии судьи пока не оказали, но симпатии их кажутся мне довольно очевидными. Для естественного объяснения такой разницы по фолам в матчах команд сопоставимого класса разница в тактике должна быть куда более существенной. А приводить статистику регулярки как оправдание, ну такое себе. Защищаются команды в по принципиально иначе, да и в той самой регулярке судили ЛАЛ опять же сверхлояльно в основном. Приводить противоречащую друг другу статистику в оправдание чего бы то ни было идея ещё хуже. Но ваши симпатии (равно как и симпатии судей в этой серии) довольно очевидны))
ого, сколько воды
+6
-1
+5
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PersonalJesuss
Ответ Стас Егоров
Комментарий удален модератором
так судьи даже повтор пересмотрели...
+5
-1
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Мурзин Ринат
Если уж рассмотреть все детально, а именно этот рывок во 2 четверти , то тот фол Грина был по делу, повтор все решил, дебильный фол Клея на Ривсе тоже, постоянно не успевающий Пул и Луни в защите тоже, а про тупейшие 3 секунды в защите когда Донте просто бросил своего игрока и стоял в краске, это смех) сами же виноваты
+3
0
+3
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Lokomotiv__1992
Стиль Грина это играть грязно и с фолами... Просто часто на это закрывают глаза но не в этой серии ) ну нельзя сдержать Дэвиса не делая фолы
+9
-6
+3
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xamer 9
Ответ Dr Gonzo
Ты не замечаешь, что сам себе противоречишь? Сначала ты пишешь, что все последнее время сопам ЛАЛ чаще всех свистят фолы, а сопов ГСВ чаще всех ставят на линию штрафных, соответственно это нормально, что Лейкерс бьёт штрафных в два раза больше. Виноваты фаны гсв. Потом ты пишешь, что за весь этот ПО ЛАЛ и ГСВ пробивают фолов почти поровну, соответственно это нормально, что в личной серии ЛАЛ бьёт штрафные в два раза чаще, а виноваты соответственно опять фаны ГСВ. Ты реально не видишь здесь противоречия? Или просто сову на глобус натягиваешь. В целом такая невероятная разница по фолам безусловно отчасти обусловлена рисунком игры. Лейкерс чаще лезут в краску, соответственно получают на себе много фолов. Но лишь отчасти. Исходя из тех игр Лейкерс, что видел и в этой регулярке и конкретно в этой серии, сложилось стойкое убеждение, что судьи им как правило очень и очень благоволят. Конкретно в этой серии уровень допустимого в защите для Лейкерс и Уорриорз существенно отличается. Ключевого влияния ни на один из матчей серии судьи пока не оказали, но симпатии их кажутся мне довольно очевидными. Для естественного объяснения такой разницы по фолам в матчах команд сопоставимого класса разница в тактике должна быть куда более существенной. А приводить статистику регулярки как оправдание, ну такое себе. Защищаются команды в по принципиально иначе, да и в той самой регулярке судили ЛАЛ опять же сверхлояльно в основном. Приводить противоречащую друг другу статистику в оправдание чего бы то ни было идея ещё хуже. Но ваши симпатии (равно как и симпатии судей в этой серии) довольно очевидны))
Мне понравилось как вы без фактов или статистики пытаетесь гнуть свою линию большим объемом текста, но при этом слово «соперники» нещадно сокращаете до «сопов»
+3
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Эфес Фридомович
Ответ Lost
Так же согласно статистике в этом по гсв на первом месте по количеству пробитых штрафных 215 за 10 игр при том что по сезону они в числе худших в лиге. Если брать среднее за игру то у гсв 21.5 у лейкерс 23.7. Помогите глорам гсв кричащим о судействе в каждом посте. С ними действительно что-то не так если они считают что лига их заслуживает а не наоборот
А где найти статистику плей офф?
+3
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Lost
Ответ Стас Егоров
Комментарий удален модератором
Окружен историей логикой фактами но не сломлен! Квинтэссенция глора ГСВ
+5
-3
+2
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volshebstvo
Ответ Dr Gonzo
Ты не замечаешь, что сам себе противоречишь? Сначала ты пишешь, что все последнее время сопам ЛАЛ чаще всех свистят фолы, а сопов ГСВ чаще всех ставят на линию штрафных, соответственно это нормально, что Лейкерс бьёт штрафных в два раза больше. Виноваты фаны гсв. Потом ты пишешь, что за весь этот ПО ЛАЛ и ГСВ пробивают фолов почти поровну, соответственно это нормально, что в личной серии ЛАЛ бьёт штрафные в два раза чаще, а виноваты соответственно опять фаны ГСВ. Ты реально не видишь здесь противоречия? Или просто сову на глобус натягиваешь. В целом такая невероятная разница по фолам безусловно отчасти обусловлена рисунком игры. Лейкерс чаще лезут в краску, соответственно получают на себе много фолов. Но лишь отчасти. Исходя из тех игр Лейкерс, что видел и в этой регулярке и конкретно в этой серии, сложилось стойкое убеждение, что судьи им как правило очень и очень благоволят. Конкретно в этой серии уровень допустимого в защите для Лейкерс и Уорриорз существенно отличается. Ключевого влияния ни на один из матчей серии судьи пока не оказали, но симпатии их кажутся мне довольно очевидными. Для естественного объяснения такой разницы по фолам в матчах команд сопоставимого класса разница в тактике должна быть куда более существенной. А приводить статистику регулярки как оправдание, ну такое себе. Защищаются команды в по принципиально иначе, да и в той самой регулярке судили ЛАЛ опять же сверхлояльно в основном. Приводить противоречащую друг другу статистику в оправдание чего бы то ни было идея ещё хуже. Но ваши симпатии (равно как и симпатии судей в этой серии) довольно очевидны))
Обычно тактика "Задавить оппонента стеной текста в адекватной манере" работает, но не в этот раз. Факты нужны. У оппонента они есть, а тут нету)

ЛаЛ 4-1 получается? Судьи жеж куплены.
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Notionalist Notionalist
Так не фолите, тоже мне проблему нашли. Отлетите на лёгких двушках. Зато темп никто не будет сбивать
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Стас Егоров
Ответ Lost
Так же согласно статистике в этом по гсв на первом месте по количеству пробитых штрафных 215 за 10 игр при том что по сезону они в числе худших в лиге. Если брать среднее за игру то у гсв 21.5 у лейкерс 23.7. Помогите глорам гсв кричащим о судействе в каждом посте. С ними действительно что-то не так если они считают что лига их заслуживает а не наоборот
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PersonalJesuss
Ответ Стас Егоров
Да, и приняли неверное решение в угоду изначальному плану тащить лал
ах вот оно что, заговор против народной команды...
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