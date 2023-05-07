Дрэймонд Грин: «Обидно, что игра постоянно останавливалась из-за фолов»

Форвард «Голден Стэйт» после поражения от «Лейкерс» в 3-м матче серии плей-офф (97:127, 1-2) высказался о большой разнице в количестве исполненных штрафных бросков (37-17 в пользу «Лейкерс»).

«Во второй четверти игра остановилась. Мы все время стояли на линии штрафных.

Что касается судейства, ничего не изменишь. Матч окончен. Неважно, доволен я или нет. Обидно, что игра постоянно останавливалась из-за фолов», – сказал Грин.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился