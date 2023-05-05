«Так мало проводим с ними времени». Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию с детьми

Форвард « » после победы над «Лейкерс» (127:100, 1-1) явился к прессе в окружении своих детей.

«Когда ты заряжаешься этой энергией от детей, это всегда нечто особенное. То, что я не принимаю как должное.

Воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Нам так не хватает времени, проведенного с детьми. Думаю, что дело не только в нас, как в баскетболистах – просто есть обязанность обеспечивать своего ребенка. Выросший в суровых условиях, я никогда не хотел бы, чтобы им пришлось проходить через подобное», – заявил Грин.

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