«Так мало проводим с ними времени». Дрэймонд Грин пришел на пресс-конференцию с детьми

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин после победы над «Лейкерс» (127:100, 1-1) явился к прессе в окружении своих детей.

«Когда ты заряжаешься этой энергией от детей, это всегда нечто особенное. То, что я не принимаю как должное.

Воспоминания, которые останутся на всю жизнь. Нам так не хватает времени, проведенного с детьми. Думаю, что дело не только в нас, как в баскетболистах – просто есть обязанность обеспечивать своего ребенка. Выросший в суровых условиях, я никогда не хотел бы, чтобы им пришлось проходить через подобное», – заявил Грин.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

25 лет незабываемой драке между «Никс» и «Хит». Тогда Алонзо Моурнинг таскал на ноге тельце Джеффа Ван Ганди

Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий