Разыгрывающий «Лейкерс» в одном из эпизодов второго матча с « » (100:127, 1-1) потянул форварда «воинов» за ногу во время преодоления заслона.

Шредер получил обычный фол.

Грин был недоволен действиями соперника и сказал об этом судьям.

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