Деннис Шредер потянул Дрэймонда Грина за ногу во время преодоления заслона

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео судьи НБА плей-офф Дрэймонд Грин Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер в одном из эпизодов второго матча с «Голден Стэйт» (100:127, 1-1) потянул форварда «воинов» Дрэймонда Грина за ногу во время преодоления заслона.

Шредер получил обычный фол.

Грин был недоволен действиями соперника и сказал об этом судьям.

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34 комментария

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Михаил Евдокимов
Грин здесь мог легко получить растяжение, повезло, что обошлось, Шредер играл грязно и ничего естественного в его движениях нет.
Самое что меня удивляет. Грина считаю прям супер грязным. Но я вот чтот не помню, когда он кого нибудь ломал. Я уже спрашивал, но ответа не получил, когда такое было.
Есть перечень игроков, которые именно ломали своей игрой людей (тот же вон Брукс). Но самый грязный Грин.
То, что он может попасть в глаз, ударить между ног, поорать , это всё есть, это правда. Но последствия этих действий не мешают игрокам выходить в следующем матче.
+57
-12
+45
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Ванька
А если бы Грин так Девиса или Леброна потянул? Его бы отстранили на следующий матч как минимум.
+49
-9
+40
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Баркамол Абдулла
Что начался бы тут если бы это сделал сам Грин, против Леброна или Дэвиса?! Сказали бы что Грина надо отстранить до конца серии
+32
-4
+28
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Кирилл
Ответ AlexNik1977
На видео видна расслабленная нога Грина, чуть двинувшаяся в сторону Шредера, чтобы усложнить ему прохождение заслона. Ну почти фол при постановке щаслона. Ну а Шредер решился на провокацию, чтобы Грин ответил. Шредер заслужил технарь. Резюме. Это пейофф.
Там на матчевой ветке один пользователь сказал, что это было «естественное движение руки» )))
+20
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+20
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MJRom
судьи клоуны. чистый технический. направленное движение, что нанести травмы плюс провокация
+25
-6
+19
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Михаил Евдокимов
Ответ Баркамол Абдулла
Никогда умышленно не наносил травм сопернику, просто он боец борется за мяч или защищается жёстко
В моем понимании, Грин довольно грязный, это правда. Но опять же у него есть та грань , которую он не переступает. До сих пор перед глазами тот фол Брукса, когда он сломал ГП2. Один этот эпизод грязнее всей игры Грина за карьеру, чисто мое мнение, конечно.
+19
-6
+13
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Михаил Евдокимов
Ответ Anastasiia Khvorostova
Он это делает стабильно и "бесплалевно" всё время. Когда в прошлом году спецом доламывал плечо Тейтума в финале, про судей что-то не вспоминал и не бежал сразу жаловаться. Его отстраняют, когда он делает вообще уже лютую жесть под камерами (но это в лучшем случае процентов 20 от всей грязи, что он творит)
Вам то конечно виднее, что там творит Грин вне камер))))
+17
-4
+13
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Баркамол Абдулла
Ответ Михаил Евдокимов
Грин здесь мог легко получить растяжение, повезло, что обошлось, Шредер играл грязно и ничего естественного в его движениях нет. Самое что меня удивляет. Грина считаю прям супер грязным. Но я вот чтот не помню, когда он кого нибудь ломал. Я уже спрашивал, но ответа не получил, когда такое было. Есть перечень игроков, которые именно ломали своей игрой людей (тот же вон Брукс). Но самый грязный Грин. То, что он может попасть в глаз, ударить между ног, поорать , это всё есть, это правда. Но последствия этих действий не мешают игрокам выходить в следующем матче.
Никогда умышленно не наносил травм сопернику, просто он боец борется за мяч или защищается жёстко
+16
-9
+7
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Чудинов Дмитрий
Ответ Михаил Евдокимов
Грин здесь мог легко получить растяжение, повезло, что обошлось, Шредер играл грязно и ничего естественного в его движениях нет. Самое что меня удивляет. Грина считаю прям супер грязным. Но я вот чтот не помню, когда он кого нибудь ломал. Я уже спрашивал, но ответа не получил, когда такое было. Есть перечень игроков, которые именно ломали своей игрой людей (тот же вон Брукс). Но самый грязный Грин. То, что он может попасть в глаз, ударить между ног, поорать , это всё есть, это правда. Но последствия этих действий не мешают игрокам выходить в следующем матче.
ну да, заехать Леброну пальцем в глаз в финале - никаких последствий, тот же продолжил игру с одним глазом ))
+10
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+5
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Vanila Panda
Ответ Михаил Евдокимов
А Сабонис сломался? Да и там Грин был чрезмерен, но все-таки большинство аналитиков согласились с тем, что Самонис , как минимум , так же играл грязно, хватая ногу. Грязь на грязь, где Грин был неправ сильнее. Опять же, всё , что я слышу про Грина - это какие-то технари, я же не спорю, что он грязный сам по себе. Но вопрос в степени этой грязи. И есть игроки и их не мало, как и сейчас, так и в истории, которые играли грязнее
так грин здесь и не сломался. получается шредер боец и просто играл жестко, а грин сыграет в следующем матче и ничего не изменилось
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Ruslan Rustamov
Шредер точно также хватал Донте за ногу во второй четверти
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Михаил Евдокимов
Ответ Rodbert
С Сабонисом он эту грань точно не переступил?
А Сабонис сломался? Да и там Грин был чрезмерен, но все-таки большинство аналитиков согласились с тем, что Самонис , как минимум , так же играл грязно, хватая ногу. Грязь на грязь, где Грин был неправ сильнее.
Опять же, всё , что я слышу про Грина - это какие-то технари, я же не спорю, что он грязный сам по себе. Но вопрос в степени этой грязи. И есть игроки и их не мало, как и сейчас, так и в истории, которые играли грязнее
+9
-5
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Rodbert
Ответ Михаил Евдокимов
В моем понимании, Грин довольно грязный, это правда. Но опять же у него есть та грань , которую он не переступает. До сих пор перед глазами тот фол Брукса, когда он сломал ГП2. Один этот эпизод грязнее всей игры Грина за карьеру, чисто мое мнение, конечно.
С Сабонисом он эту грань точно не переступил?
+9
-6
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mqh9pzrxgf
Ответ Баркамол Абдулла
Никогда умышленно не наносил травм сопернику, просто он боец борется за мяч или защищается жёстко
Удар по яйцам это это борется или защищается?
+5
-2
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Телохранитель Джеймса Уорти
Болельщики ГСВ, напомните пожалуйста, какой фол получил Пул, когда в прошлом году более акцентировано потянул Морэнта за колено?
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Mr.BadGuy
Шрюдер вообразил себя Джефом Ван Ганди?
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Jazzzz
Ответ alexLA
Грин ещё возмущается😅да за его заслоны и грязную игру и посильнее можно было бы дернуть.
За яйца
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Jerry Rodrogha
Пересмотрел несколько раз. Грин подшагивает на заслоне (фол в атаке, совершается раньше). При этом фактически делает подножку (расскажите, что это не фол, ага). Шрёдер перепрыгивает подножку, теряет равновесие, прихватывает Грина, чтобы не упасть. Прихватывает опасно, мог нанести травму, но Грин же сам спровоцировал, это так у глоров ГСВ называется. Давайте, расскажите про двойные стандарты.
Оба неправы, если серьезно.
+2
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AlexNik1977
На видео видна расслабленная нога Грина, чуть двинувшаяся в сторону Шредера, чтобы усложнить ему прохождение заслона. Ну почти фол при постановке щаслона.
Ну а Шредер решился на провокацию, чтобы Грин ответил.
Шредер заслужил технарь.
Резюме. Это пейофф.
+9
-8
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Михаил Евдокимов
Ответ Чудинов Дмитрий
ну да, заехать Леброну пальцем в глаз в финале - никаких последствий, тот же продолжил игру с одним глазом ))
Да, продолжил, как и следующую игру. Грина вроде даже с матча не удалили из-за этого, то есть там не было ничего полностью выходящего за рамки. И, да, Грин грязный, я не спорю с этим фактом. У него бывают совершенно лишние контакты. Но он далек от того, чтобы быть самым грязным.
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Деревенский Кобе
Ответ Rodbert
С Сабонисом он эту грань точно не переступил?
Нет конечно! С Сабонисом он наступил на эту грань, но потом одумался и сразу же спрыгнул))
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-1
0
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Anastasiia Khvorostova
Ответ Михаил Евдокимов
Вам то конечно виднее, что там творит Грин вне камер))))
Действительно, не так выразилась, спасибо за уточнение.

Грин всё делает под камерами, просто на трансляции не обращают внимание на его действия. А потом всплывают вот такие вот видео, где видно всё ясно и четко: https://m.youtube.com/watch?v=yxcO5t_Y-Xg
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-2
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Jerry Rodrogha
Ответ Ванька
А если бы Грин так Девиса или Леброна потянул? Его бы отстранили на следующий матч как минимум.
Вообще бы не заметили
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