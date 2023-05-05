Деннис Шредер потянул Дрэймонда Грина за ногу во время преодоления заслона
Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер в одном из эпизодов второго матча с «Голден Стэйт» (100:127, 1-1) потянул форварда «воинов» Дрэймонда Грина за ногу во время преодоления заслона.
Шредер получил обычный фол.
Грин был недоволен действиями соперника и сказал об этом судьям.
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Самое что меня удивляет. Грина считаю прям супер грязным. Но я вот чтот не помню, когда он кого нибудь ломал. Я уже спрашивал, но ответа не получил, когда такое было.
Есть перечень игроков, которые именно ломали своей игрой людей (тот же вон Брукс). Но самый грязный Грин.
То, что он может попасть в глаз, ударить между ног, поорать , это всё есть, это правда. Но последствия этих действий не мешают игрокам выходить в следующем матче.
Опять же, всё , что я слышу про Грина - это какие-то технари, я же не спорю, что он грязный сам по себе. Но вопрос в степени этой грязи. И есть игроки и их не мало, как и сейчас, так и в истории, которые играли грязнее
Оба неправы, если серьезно.
Ну а Шредер решился на провокацию, чтобы Грин ответил.
Шредер заслужил технарь.
Резюме. Это пейофф.
Грин всё делает под камерами, просто на трансляции не обращают внимание на его действия. А потом всплывают вот такие вот видео, где видно всё ясно и четко: https://m.youtube.com/watch?v=yxcO5t_Y-Xg