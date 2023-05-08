Джейсон Тейтум о решении не брать тайм-ауты в ключевые моменты: «Надо доверять парням, которые находятся на площадке»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Джо Маззулла Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум ответил на вопрос о решении не брать тайм-ауты в ключевые моменты четвертого матча серии с «Филадельфией» (115:116 ОТ, 2-2).

«Селтикс» не воспользовались шансом под занавес основного времени, а затем затянули последнее владение в овертайме, в результате чего победный бросок Маркуса Смарта не был засчитан.

«Надо доверять парням, которые находятся на площадке, давать им возможность принимать правильные решения. В конце овертайме мне следовало сделать передачу немного раньше, а что касается последних секунд основного времени, то там был хороший бросок. Можно вспомнить серию против «Бруклина» в прошлом году, когда я забросил победный мяч в такой же ситуации.

Иногда мяч заходит, иногда нет, но у нас собраны отличные ребята, которые знают, как играть, особенно в таких ситуациях. Просто иногда все идет не так, как вам того хотелось бы, так бывает», – заявил Тейтум.

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7 комментариев

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Марсель Объелся
Да какой смысл в современной НБА брать тайм-ауты на последних секундах, если обычно это так и так будет айзо лидера, а тут они не дали возможность Филе выпустить оборонительную пятерку
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Alexandr Sabo
отмазал Мазуллу, молодец, но тренер облажался всё-таки
+13
-3
+10
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RayRay
Может , это и верно без тайм аута, но при бонусе штрафа и равном счёте лезь в краску , зарабатывай фолы.
+6
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Al Soro
мистер запориклатч
+5
-1
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Пользователь заблокирован
Тейтум: Кто знает, что скажет тренер в тайм-ауте? Я просто играю! 🏀路‍♂️🔥
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mqh9pzrxgf
Ответ Марсель Объелся
Да какой смысл в современной НБА брать тайм-ауты на последних секундах, если обычно это так и так будет айзо лидера, а тут они не дали возможность Филе выпустить оборонительную пятерку
Тут вопрос что они стоят 15 сек и начинают движение слишком поздно, ладно это было бы еще при ничейном счете в 4 четверти. Но в овертайме это делать тупо
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Вячеслав Медведев
Ответ заблокированному пользователю
Тейтум: Кто знает, что скажет тренер в тайм-ауте? Я просто играю! 🏀路‍♂️🔥
Ну да, ведь тренеры часто говорят что-то банальное типа "играй какую-нибудь тактику", а на практике лучше довериться своим инстинктам и опыту. Вот и Тейтум решил не брать тайм-ауты и дать своим парням шанс сделать правильное решение на площадке. Рискнул - не получилось, но это все равно лучше, чем потерять инициативу и доверие в свои силы.
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