Джейсон Тейтум о решении не брать тайм-ауты в ключевые моменты: «Надо доверять парням, которые находятся на площадке»
Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум ответил на вопрос о решении не брать тайм-ауты в ключевые моменты четвертого матча серии с «Филадельфией» (115:116 ОТ, 2-2).
«Селтикс» не воспользовались шансом под занавес основного времени, а затем затянули последнее владение в овертайме, в результате чего победный бросок Маркуса Смарта не был засчитан.
«Надо доверять парням, которые находятся на площадке, давать им возможность принимать правильные решения. В конце овертайме мне следовало сделать передачу немного раньше, а что касается последних секунд основного времени, то там был хороший бросок. Можно вспомнить серию против «Бруклина» в прошлом году, когда я забросил победный мяч в такой же ситуации.
Иногда мяч заходит, иногда нет, но у нас собраны отличные ребята, которые знают, как играть, особенно в таких ситуациях. Просто иногда все идет не так, как вам того хотелось бы, так бывает», – заявил Тейтум.
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