Лидер « » ответил на вопрос о решении не брать тайм-ауты в ключевые моменты четвертого матча серии с «Филадельфией» (115:116 ОТ, 2-2).

«Селтикс» не воспользовались шансом под занавес основного времени, а затем затянули последнее владение в овертайме, в результате чего победный бросок Маркуса Смарта не был засчитан.

«Надо доверять парням, которые находятся на площадке, давать им возможность принимать правильные решения. В конце овертайме мне следовало сделать передачу немного раньше, а что касается последних секунд основного времени, то там был хороший бросок. Можно вспомнить серию против «Бруклина» в прошлом году, когда я забросил победный мяч в такой же ситуации.

Иногда мяч заходит, иногда нет, но у нас собраны отличные ребята, которые знают, как играть, особенно в таких ситуациях. Просто иногда все идет не так, как вам того хотелось бы, так бывает», – заявил Тейтум.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме