Джейлен Браун: «Победный бросок Хардена – моя ошибка»
Форвард «Бостона» Джейлен Браун взял на себя ответственность за победный бросок Джеймса Хардена из «Филадельфии» в овертайме четвертого матча серии.
Браун оставил Хардена на дуге и принял участие в сдваивании на Джоэле Эмбииде.
«Это был риск в неподходящее время и одновременно классный момент в исполнении соперника, важное попадание Джеймса Хардена.
Это моя ошибка. Я беру на себя полную ответственность», – заявил Браун.
Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)
2 комментария