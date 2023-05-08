Джейлен Браун: «Победный бросок Хардена – моя ошибка»

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джейлен Браун Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун взял на себя ответственность за победный бросок Джеймса Хардена из «Филадельфии» в овертайме четвертого матча серии.

Браун оставил Хардена на дуге и принял участие в сдваивании на Джоэле Эмбииде.

«Это был риск в неподходящее время и одновременно классный момент в исполнении соперника, важное попадание Джеймса Хардена.

Это моя ошибка. Я беру на себя полную ответственность», – заявил Браун.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)

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2 комментария

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гилберт
18 секунд было у Бостона, вполне можно проатаковать за 10 секунд и сфолить. Не стесняйтесь думать головой.
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RayRay
На усике в краске был Эл, ему надо было сдваиваться. Да и потом 16 секунд убивать время и ничего не придумать . Сами отдали игру.
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