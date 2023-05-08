Форвард « » взял на себя ответственность за победный бросок из «Филадельфии» в овертайме четвертого матча серии.

Браун оставил Хардена на дуге и принял участие в сдваивании на .

«Это был риск в неподходящее время и одновременно классный момент в исполнении соперника, важное попадание Джеймса Хардена.

Это моя ошибка. Я беру на себя полную ответственность», – заявил Браун.

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)