Защитник « » реализовал дальнюю попытку на исходе последнего владения своей команды, но расстался с мячом уже после финальной сирены об окончании 4-го матча серии с «Филадельфией». Благодаря этому хозяева праздновали победу – 116:115.

«Селтикс» не успели совершить бросок, так как Джейсон Тейтум пошел в проход, стянул несколько соперников на себя, но слишком поздно отдал передачу.

Счет в серии сравнялся – 2-2.