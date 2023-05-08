Маркус Смарт не успел выбросить победный трехочковый в овертайме 4-го матча против «Филадельфии»

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Маркус Смарт Баскетбол

Защитник «Бостона» Маркус Смарт реализовал дальнюю попытку на исходе последнего владения своей команды, но расстался с мячом уже после финальной сирены об окончании 4-го матча серии с «Филадельфией». Благодаря этому хозяева праздновали победу – 116:115.

«Селтикс» не  успели совершить бросок, так как Джейсон Тейтум пошел в проход, стянул несколько соперников на себя, но слишком поздно отдал передачу.

Счет в серии сравнялся – 2-2.

15 комментариев

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Alexander92
Мазулла, конечно, не взял тайм-аут, но что делали игроки Бостона с мячом? Маркус Смарт пересекает середину площадки за 13,7 секунд до конца матча. Что-то показывает партнёрам и отдаёт мяч за 9,7 секунд Тейтуму, который всё это время был свободен. Тейтум разворачивается, т.к. получил мяч спиной к кольцу и за 7,1 секунду стоит на цифре 6 у логотипа Филадельфии. Что-то показывает партнёрам и начинает движение за 5,4 секунды до конца матча. За 3,2 секунды он подобрался к линии трёхочкового, за 1,4 он отдал пас на Маркуса. Смарт получил мяч за 0,5 секунд и ему не хватило времени чтобы бросить. И затем болельщики Бостона будут говорить про то, что им не хватило времени? И ладно Тейтум, который убил 4,3 секунды пока разворачивался и показывал что-то партнёрам, пока не начал движение к кольцу. Но что делал Смарт 4 секунды с мячом я не понял от слова совсем. И Мазулла хорош, не взял тайм-аут, в результате игроки Бостона потеряли 8,3 секунды не понятно куда + ещё время пока игроки Бостона пересекали середину площадки, т.к. после броска Хардена оставалось 18,2 секунды.
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Телохранитель Джеймса Уорти
Почему не взяли ТА(??), их ведь было целых 2!
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nik nik
Бостон играет типо на голову сильнее(так и есть)
Но выглядит это странно , как-то безответственно
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Anastasiia Khvorostova
Спасибо Мазулле за то что не выпустил Брогдона в невзятый тайм-аут, что сказать
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Ola BP
Почему вы заладили с этим тайм-аутом? Было время на полноценную атаку, сделали всё правильно, просто Тейтум дал пас чуть не туда, из-за чего Смарту пришлось выдавливать мяч. Да, чуть затянули с самим началом атаки, но в целом всё было грамотно расчерчено. Просто чуть не соблюли тайминг.
Бостон потратил время на переход от своей лицевой до места начала атаки: Тейтум поздно отпрыгнул от Харриса для получения мяча, Смарт подошел к 3-х очковой с мячом раньше и ждал, пока подтянется Тейтум. Вводи они мяч посте ТА на половине Филы - Тейтум бы сразу получал в руки и рассчитали бы тайминг более адекватно.
Имхо, Маззулла скосплеил Риверса в этом моменте.
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Ola BP
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Бостон потратил время на переход от своей лицевой до места начала атаки: Тейтум поздно отпрыгнул от Харриса для получения мяча, Смарт подошел к 3-х очковой с мячом раньше и ждал, пока подтянется Тейтум. Вводи они мяч посте ТА на половине Филы - Тейтум бы сразу получал в руки и рассчитали бы тайминг более адекватно. Имхо, Маззулла скосплеил Риверса в этом моменте.
Ну так они специально тянули время для базера.
Там было 18 секунд. Они до 7 секунды тупо убивали время.
Я просто не понимаю постоянных претензий тренерами про тайм-ауты.
Буд ошибся и Бакс должны были брать тайм-аут, потому что не было времени на нормальное построение игроков.
А тут Фила взяла тайм-аут, бросила треху и что, снова тайм-аут брать?
Смысл тайм-аутов - начертить комбинацию или потушить горячую руку соперника.
Зачастую ввести мяч в игру после тайм-аута - лишний гемор с риском потери мяча.
А тут идеальные условия: был тайм-аут 10 секунд назад, на атаку у вас почти 20 секунд.
Ну, не повезло, бывает.
Бостон более пяти лет ужасен в клатче, поэтому я не особо расстроился)
Надо делать преимущество в 5-6 играх заранее и забирать серию в шести.
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jonnysilverhand01
Почему бросает смарт, а не условный Тейтум ? Селтикс, как обычно, мастера концовок
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олси
у Смарта была пробежка еще в начале владения . Или в овертайме это не считается ?
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Vanila Panda
Ответ Ola BP
Почему вы заладили с этим тайм-аутом? Было время на полноценную атаку, сделали всё правильно, просто Тейтум дал пас чуть не туда, из-за чего Смарту пришлось выдавливать мяч. Да, чуть затянули с самим началом атаки, но в целом всё было грамотно расчерчено. Просто чуть не соблюли тайминг.
он не взял ТО ни в основное время, ни в ОТ. И ни разу они не забили. А Камон Летсгоуич взял тайм ауты и они сравняли. Вот тебе и разница, лол
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Ola BP
Ответ Vanila Panda
он не взял ТО ни в основное время, ни в ОТ. И ни разу они не забили. А Камон Летсгоуич взял тайм ауты и они сравняли. Вот тебе и разница, лол
Зачем брать тайм-аут после тайм-аута и одной атаки?
Они во время прошлого тайм-аута расписали комбинацию. Или тайм-аута теперь гарантирует набор очков?
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гилберт
Ответ Alexander92
Мазулла, конечно, не взял тайм-аут, но что делали игроки Бостона с мячом? Маркус Смарт пересекает середину площадки за 13,7 секунд до конца матча. Что-то показывает партнёрам и отдаёт мяч за 9,7 секунд Тейтуму, который всё это время был свободен. Тейтум разворачивается, т.к. получил мяч спиной к кольцу и за 7,1 секунду стоит на цифре 6 у логотипа Филадельфии. Что-то показывает партнёрам и начинает движение за 5,4 секунды до конца матча. За 3,2 секунды он подобрался к линии трёхочкового, за 1,4 он отдал пас на Маркуса. Смарт получил мяч за 0,5 секунд и ему не хватило времени чтобы бросить. И затем болельщики Бостона будут говорить про то, что им не хватило времени? И ладно Тейтум, который убил 4,3 секунды пока разворачивался и показывал что-то партнёрам, пока не начал движение к кольцу. Но что делал Смарт 4 секунды с мячом я не понял от слова совсем. И Мазулла хорош, не взял тайм-аут, в результате игроки Бостона потеряли 8,3 секунды не понятно куда + ещё время пока игроки Бостона пересекали середину площадки, т.к. после броска Хардена оставалось 18,2 секунды.
Если оставался один тайм аут, то тренер правильно его не взял. Тайм аут нужен был на случай промаха и быстрого фола. Но Бостон прокатал вату и лишил себя дополнительного шанса. Тупо получилось, если уж бросаешь под сирену, что конечно ошибка по канонам игры, но это как то можно понять и объяснить, то конечно надо использовать тайм аут.
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Мурзин Ринат
Ответ jonnysilverhand01
Почему бросает смарт, а не условный Тейтум ? Селтикс, как обычно, мастера концовок
Тейтуму вообще нельзя давать бросать, у него очередной королевский брусковый матч , лучше уж Брауну. Тейтум плывет, Финал с Гсв всё показал в том году
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fcsmalex
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Почему не взяли ТА(??), их ведь было целых 2!
там ведь был просмотр и посчитал что все сказал в эту паузу
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гилберт
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Почему не взяли ТА(??), их ведь было целых 2!
ОМГ!!! Я написал такой длинный комментарий, а таймаутов было два!!Тогда это не тупость, а саботаж!
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