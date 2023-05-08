Маркус Смарт не успел выбросить победный трехочковый в овертайме 4-го матча против «Филадельфии»
Защитник «Бостона» Маркус Смарт реализовал дальнюю попытку на исходе последнего владения своей команды, но расстался с мячом уже после финальной сирены об окончании 4-го матча серии с «Филадельфией». Благодаря этому хозяева праздновали победу – 116:115.
«Селтикс» не успели совершить бросок, так как Джейсон Тейтум пошел в проход, стянул несколько соперников на себя, но слишком поздно отдал передачу.
Счет в серии сравнялся – 2-2.
Но выглядит это странно , как-то безответственно
Имхо, Маззулла скосплеил Риверса в этом моменте.
Там было 18 секунд. Они до 7 секунды тупо убивали время.
Я просто не понимаю постоянных претензий тренерами про тайм-ауты.
Буд ошибся и Бакс должны были брать тайм-аут, потому что не было времени на нормальное построение игроков.
А тут Фила взяла тайм-аут, бросила треху и что, снова тайм-аут брать?
Смысл тайм-аутов - начертить комбинацию или потушить горячую руку соперника.
Зачастую ввести мяч в игру после тайм-аута - лишний гемор с риском потери мяча.
А тут идеальные условия: был тайм-аут 10 секунд назад, на атаку у вас почти 20 секунд.
Ну, не повезло, бывает.
Бостон более пяти лет ужасен в клатче, поэтому я не особо расстроился)
Надо делать преимущество в 5-6 играх заранее и забирать серию в шести.
Они во время прошлого тайм-аута расписали комбинацию. Или тайм-аута теперь гарантирует набор очков?