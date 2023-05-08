«Это сработало». Док Риверс выслал Джеймсу Хардену песню в стиле госпел перед 4-м матчем
Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс решил подбодрить звезду команды Джеймса Хардена после двух подряд неудачных матчей в серии с «Бостоном», когда он реализовал лишь 5 из 28 с игры в сумме.
Риверс перед четвертой игрой выслал Хардену песню в стиле госпел.
«Отправил ему госпел. Под названием «Ты знаешь, кто я такой? Чтобы напомнить, кто он такой» – сказал после четвертого матча Риверс с улыбкой.
«Сиксерс» победили 116:115 ОТ, 2-2. Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный бросок в овертайме.
«Я ехал на арену, пришло сообщение от Дока. Песня в стиле госпел. Я подумал: «Ну хорошо». Сказал друзьям, чтобы включили. Песня на семь минут, я послушал ее всю.
Я подумал, что там должно быть что-то хорошее, ну или какие еще чувства он испытывает при прослушивании. Решил, что тоже хочу это почувствовать. Как показалось, это сработало», – заявил Харден.
Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме
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