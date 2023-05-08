Главный тренер «Филадельфии» решил подбодрить звезду команды после двух подряд неудачных матчей в серии с « », когда он реализовал лишь 5 из 28 с игры в сумме.

Риверс перед четвертой игрой выслал Хардену песню в стиле госпел.

«Отправил ему госпел. Под названием «Ты знаешь, кто я такой? Чтобы напомнить, кто он такой» – сказал после четвертого матча Риверс с улыбкой.

«Сиксерс» победили 116:115 ОТ, 2-2. Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный бросок в овертайме.

«Я ехал на арену, пришло сообщение от Дока. Песня в стиле госпел. Я подумал: «Ну хорошо». Сказал друзьям, чтобы включили. Песня на семь минут, я послушал ее всю.

Я подумал, что там должно быть что-то хорошее, ну или какие еще чувства он испытывает при прослушивании. Решил, что тоже хочу это почувствовать. Как показалось, это сработало», – заявил Харден.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме