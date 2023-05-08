«Это сработало». Док Риверс выслал Джеймсу Хардену песню в стиле госпел перед 4-м матчем

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс решил подбодрить звезду команды Джеймса Хардена после двух подряд неудачных матчей в серии с «Бостоном», когда он реализовал лишь 5 из 28 с игры в сумме.

Риверс перед четвертой игрой выслал Хардену песню в стиле госпел.

«Отправил ему госпел. Под названием «Ты знаешь, кто я такой? Чтобы напомнить, кто он такой» – сказал после четвертого матча Риверс с улыбкой.

«Сиксерс» победили 116:115 ОТ, 2-2. Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный бросок в овертайме.

«Я ехал на арену, пришло сообщение от Дока. Песня в стиле госпел. Я подумал: «Ну хорошо». Сказал друзьям, чтобы включили. Песня на семь минут, я послушал ее всю.

Я подумал, что там должно быть что-то хорошее, ну или какие еще чувства он испытывает при прослушивании. Решил, что тоже хочу это почувствовать. Как показалось, это сработало», – заявил Харден.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

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3 комментария

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711M
камооон летсгооооу, камон летсгоу, сестра! камон летсгоооу! бог любит камон летсгоу, возлюби и ты! я говорю камон, вы говорите летсгоу! камон! летсгоу! камон! летсгоу!
+4
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+4
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namankey
Гений мотивации
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