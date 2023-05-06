Джейсон Тейтум: «Позор тем, кто смеялся над Элом Хорфордом»

Форвард « » высоко оценил значение центрового для команды и пристыдил журналистов, которые рассмеялись, когда Хорфорд назвал себя «первоклассным снайпером».

«Позор тем, кто смеялся над Элом Хорфордом.

Он доказал, что он первоклассный снайпер, и он очень важен для того, чего мы пытаемся достичь как команда. Он изменил свою игру и стал тем, кто делает наше нападение особенным.

У нас есть я, есть Джейлен Браун, но все прекрасно знают, кто помогает нам растягивать оборону соперника. Если соперник выходит на подстраховку, он понимает, что у нас повсюду стоят снайперы. Эл берет на себя важные броски и реализует их. Лично я ему полностью доверяю», – сказал Тейтум.

Хорфорд реализовал 5 из 7 из-за дуги и набрал 17 очков в 3-м матче серии плей-офф против «Филадельфии» (114:102, 2-1).

Во время послематчевой пресс-конференции несколько журналистов рассмеялись, когда Хорфорд назвал себя «первоклассным снайпером».

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)