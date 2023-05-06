Джейсон Тейтум: «Позор тем, кто смеялся над Элом Хорфордом»

Теги Бостон Филадельфия НБА Эл Хорфорд НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум высоко оценил значение центрового Эла Хорфорда для команды и пристыдил журналистов, которые рассмеялись, когда Хорфорд назвал себя «первоклассным снайпером».

«Позор тем, кто смеялся над Элом Хорфордом.

Он доказал, что он первоклассный снайпер, и он очень важен для того, чего мы пытаемся достичь как команда. Он изменил свою игру и стал тем, кто делает наше нападение особенным.

У нас есть я, есть Джейлен Браун, но все прекрасно знают, кто помогает нам растягивать оборону соперника. Если соперник выходит на подстраховку, он понимает, что у нас повсюду стоят снайперы. Эл берет на себя важные броски и реализует их. Лично я ему полностью доверяю», – сказал Тейтум.

Хорфорд реализовал 5 из 7 из-за дуги и набрал 17 очков в 3-м матче серии плей-офф против «Филадельфии» (114:102, 2-1).

Во время послематчевой пресс-конференции несколько журналистов рассмеялись, когда Хорфорд назвал себя «первоклассным снайпером».

Надежный «Бостон» и вялый Харден испортили MVP-вечер Эмбииду. А сам Джоэл чуть не раздавил ногой голову соперника (случайно)

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10 комментариев

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Alexander Permyakov
Ответ Куприн
А кто смеялся над ним?
Журналисты на прессухе, когда Эл сказал, что он элитный шутер
+18
0
+18
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Undrey
у нас есть я))
+17
-4
+13
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Anastasiia Khvorostova
Странно Спортс новость представил.
Как будто Тейтум жёстко осудил репортёра, хотя на послематчевой конференции это было, скорее, в шутку.

Да и над словами Хорфорда об "элитном шутинге" посмеялся ОДИН репортёр ПЕРЕД матчем с Филой.
После этой ситуации Эл зарядился выдал свой лучший матч этого плей-офф.
+8
0
+8
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Куприн
А кто смеялся над ним?
+12
-5
+7
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Djoyin
Точно позор, потому что это смех без причины
+7
-1
+6
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Дмитрий Чирко
Помню, как в прошлом финале он ГСВ неплохо наваливал.
+6
-1
+5
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Tim Timson
журналисты в Филе знают толк в снайперах как никто. они видели Бена)
+4
0
+4
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Caracalla
Ответ Куприн
А кто смеялся над ним?
https://www.youtube.com/watch?v=E-xNtYMAZ1c
+2
0
+2
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mqh9pzrxgf
Ответ Alexander Permyakov
Журналисты на прессухе, когда Эл сказал, что он элитный шутер
По цифрам самое главное он элитный, просто нелепый период получился в филе немного
0
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