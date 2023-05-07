Иммануэл Куикли может пропустить 4-й матч против «Хит» из-за травмы
Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли может пропустить 4-й матч серии второго раунда плей-офф против «Майами» (1-2) из-за растяжения связок голеностопного сустава.
Куикли травмировался во время 3-й встречи, в которой «Никс» потерпели поражение со счетом 86:105. По словам главного тренера Тома Тибодо, состояние защитника оценивается ежедневно.
4-й матч серии состоится в понедельник.
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