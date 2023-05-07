Иммануэл Куикли может пропустить 4-й матч против «Хит» из-за травмы

Защитник « » может пропустить 4-й матч серии второго раунда плей-офф против « » (1-2) из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Куикли травмировался во время 3-й встречи, в которой «Никс» потерпели поражение со счетом 86:105. По словам главного тренера Тома Тибодо, состояние защитника оценивается ежедневно.

4-й матч серии состоится в понедельник.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз