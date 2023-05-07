Иммануэл Куикли может пропустить 4-й матч против «Хит» из-за травмы

Теги травмы Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Иммануэл Куикли Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Иммануэл Куикли может пропустить 4-й матч серии второго раунда плей-офф против «Майами» (1-2) из-за растяжения связок голеностопного сустава.

Куикли травмировался во время 3-й встречи, в которой «Никс» потерпели поражение со счетом 86:105. По словам главного тренера Тома Тибодо, состояние защитника оценивается ежедневно.

4-й матч серии состоится в понедельник.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий