«Я готов играть, и точка». У Джейлена Брансона состоялся забавный диалог с репортером

У разыгрывающего « » состоялся забавный диалог с одним из репортеров.

- Джейлен, думаю, что я знаю, как ты ответишь на этот вопрос. Тем не менее, травма лодыжки как-то сказывается на твоей игре?

– И как я должен ответить?

- Ты должен сказать: «Я готов играть, и точка».

– Я готов играть, и точка.

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