«Я готов играть, и точка». У Джейлена Брансона состоялся забавный диалог с репортером

Теги Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

У разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона состоялся забавный диалог с одним из репортеров.

- Джейлен, думаю, что я знаю, как ты ответишь на этот вопрос. Тем не менее, травма лодыжки как-то сказывается на твоей игре?

– И как я должен ответить?

- Ты должен сказать: «Я готов играть, и точка».

– Я готов играть, и точка.

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5 комментариев

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Mit_Sam
Ты должен сказать - я готов макдональдс
+16
0
+16
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ARAMIS777
"-У вас была какая-то тактика,и вы её придерживались?
-Да,у меня была какая-то тактика, и я её придерживался."(с)
Те же яйца, только в профиль.
Джейлен хорош!
+6
0
+6
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Djoyin
"Вкусно - и точка", "Черноголовка" вместо "кока-колы". Как вариант развития
+3
0
+3
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Abdulla
Ответ ARAMIS777
"-У вас была какая-то тактика,и вы её придерживались? -Да,у меня была какая-то тактика, и я её придерживался."(с) Те же яйца, только в профиль. Джейлен хорош!
https://www.youtube.com/watch?v=MUOv8ksL9zk
+2
0
+2
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ARAMIS777
Ответ Abdulla
https://www.youtube.com/watch?v=MUOv8ksL9zk
Именно. :)
+2
0
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