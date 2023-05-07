«Я готов играть, и точка». У Джейлена Брансона состоялся забавный диалог с репортером
У разыгрывающего «Нью-Йорка» Джейлена Брансона состоялся забавный диалог с одним из репортеров.
- Джейлен, думаю, что я знаю, как ты ответишь на этот вопрос. Тем не менее, травма лодыжки как-то сказывается на твоей игре?
– И как я должен ответить?
- Ты должен сказать: «Я готов играть, и точка».
– Я готов играть, и точка.
«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился
-Да,у меня была какая-то тактика, и я её придерживался."(с)
Те же яйца, только в профиль.
Джейлен хорош!