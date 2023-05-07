Джимми Батлер: «Джулиус Рэндл – воплощение настоящего универсального игрока»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Джулиус Рэндл Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер после победы над «Нью-Йорком» высоко отозвался о звездном форварде соперников Джулиусе Рэндле.

«Джулиус – сложный соперник абсолютно для любого игрока. Потому что он постоянно находится в режиме нападения и делает все на высочайшем уровне на баскетбольной площадке. [Рэндл] – воплощение настоящего универсального игрока», – сказал Батлер на послематчевой пресс-конференции.

В текущем розыгрыше плей-офф Рэндл набирает 16,2 очка, реализуя лишь 36% с игры. Сообщалось, что он играет с травмой.

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