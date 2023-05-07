Джимми Батлер: «Джулиус Рэндл – воплощение настоящего универсального игрока»

Лидер « » после победы над « » высоко отозвался о звездном форварде соперников .

«Джулиус – сложный соперник абсолютно для любого игрока. Потому что он постоянно находится в режиме нападения и делает все на высочайшем уровне на баскетбольной площадке. [Рэндл] – воплощение настоящего универсального игрока», – сказал Батлер на послематчевой пресс-конференции.

В текущем розыгрыше плей-офф Рэндл набирает 16,2 очка, реализуя лишь 36% с игры. Сообщалось, что он играет с травмой.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы