Джален Роуз о низком проценте с игры у «Никс»: «Жара влияет на выносливость мышц и вызывает усталость»

Теги Майами Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Джален Роуз Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз, анализируя 3-й матч серии плей-офф «Майами» – «Нью-Йорк» (105:86, 2-1), назвал необычную причину низкого процента попадания с игры у «Никс» (34%).

«Если вы играете на выезде, вы должны учитывать погоду. Жара влияет на выносливость ваших мышц и вызывает усталость. Если вы заметили, «Никс» забрасывают мячи из трехсекундной зоны и мажут за ее пределами», – заявил Роуз.

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

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6 комментариев

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Eskender
Никс в непростой ситуации - у игроков Майами жара, похоже, повышает выносливость и добавляет резкости...
+9
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Лютик
Вроде, не было же сообщений о проблемах с кондиционерами, как в Сан-Антонио в 2014 г. Или Майами и Никс играли в каких-то двух параллельных играх?)
+6
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Jerry Rodrogha
Хит влияют на выносливость мышц. Хороший каламбур, Джален
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Изи бакет
Мне тоже часто было жарко в зале
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Tim Timson
видимо для этого они дуют все в Никс в ладошки, пытаясь дыханием холодным их заморозить хоть чуть)
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The_Enot
Ответ Лютик
Вроде, не было же сообщений о проблемах с кондиционерами, как в Сан-Антонио в 2014 г. Или Майами и Никс играли в каких-то двух параллельных играх?)
Тоже сразу вспомнил эту игру!
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