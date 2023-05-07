Джален Роуз о низком проценте с игры у «Никс»: «Жара влияет на выносливость мышц и вызывает усталость»
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джален Роуз, анализируя 3-й матч серии плей-офф «Майами» – «Нью-Йорк» (105:86, 2-1), назвал необычную причину низкого процента попадания с игры у «Никс» (34%).
«Если вы играете на выезде, вы должны учитывать погоду. Жара влияет на выносливость ваших мышц и вызывает усталость. Если вы заметили, «Никс» забрасывают мячи из трехсекундной зоны и мажут за ее пределами», – заявил Роуз.
Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз
6 комментариев