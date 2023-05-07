«Торонто» проведет собеседование с Дэвидом Адельманом

Теги Денвер Торонто НБА Баскетбол

Руководство «Торонто» на следующей неделе проведет собеседование с одним из кандидатов на должность главного тренера Дэвидом Адельманом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сын знаменитого тренера НБА Рика Адельмана с 2017 года работает ассистентом главного тренера «Денвера». До этого 41-летний специалист работал в «Орландо» и «Миннесоте».

В список кандидатов на должность главного тренера «Рэпторс» также входят: Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Чарльз Ли («Милуоки»), Кевин Янг («Финикс»), Митч Джонсон («Сан-Антонио»), Жорди Фернандес («Сакраменто»), Дарко Раджакович («Мемфис»), Крис Куинн («Майами») и Бекки Хэммон («Лас-Вегас», женская НБА). 

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5 комментариев

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Сергей Орлов
Отец был хорош.
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Сергей Пузанков
Буденхольцера не хотят подобрать?
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Abdulla
Чёт так себе претенденты.
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noke
Интересно, какой план у Торонто. Судя по тому, что Пётля сохранять собираются - взрыва и ставки на молодёжь не планируется? Ему 27 - он скорее в графике Сиакама-Ванвлита, чем Барнса-Ачивы-Ануноби (хоть тому и 25). Ну и тренера соответственно надо подбирать. А по именам - вроде и не выглядит в таком контексте.
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jonnysilverhand01
Ответ Сергей Орлов
Отец был хорош.
Я бы даже сказал был одним из лучших за всю историю … и сигару курил, как настоящий батя этой игры
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