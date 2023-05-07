«Торонто» проведет собеседование с Дэвидом Адельманом

Руководство «Торонто» на следующей неделе проведет собеседование с одним из кандидатов на должность главного тренера Дэвидом Адельманом, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сын знаменитого тренера НБА Рика Адельмана с 2017 года работает ассистентом главного тренера « ». До этого 41-летний специалист работал в «Орландо» и «Миннесоте».

В список кандидатов на должность главного тренера «Рэпторс» также входят: Кенни Эткинсон («Голден Стэйт»), Чарльз Ли («Милуоки»), Кевин Янг («Финикс»), Митч Джонсон («Сан-Антонио»), Жорди Фернандес («Сакраменто»), Дарко Раджакович («Мемфис»), Крис Куинн («Майами») и Бекки Хэммон («Лас-Вегас», женская НБА).

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