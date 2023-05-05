Трое из последних четырех тренеров-чемпионов НБА находятся без работы

Трое из последних четырех тренеров-чемпионов НБА в данный момент находятся без работы.

Лишь главный тренер « » , 9 кратный чемпион НБА, который в прошлом году вновь стал победителем, остается на своей должности.

Чемпион НБА 2019 недавно был уволен с должности главного тренера « ». По итогам прошедшего турнира плей-ин канадская команда не смогла выйти в плей-офф сезона-2022/23.

Генеральный менеджер команды Масаи Уджири поблагодарил Нерса за «вклад в важнейшие достижения организации». «Для нас это возможность перезагрузиться и разобраться с составом, который сможет добиться следующего чемпионства», – говорится в завявлении Уджири.

Главный тренер « »-2019/20 Фрэнк Вогель, который привел свою команду к победе в «пузыре» в Орландо, прошлым летом оставил свой пост по причине неудовлетворительных результатов. «Озерники» не вышли в плей-офф после регулярки-2021/22.

Наконец, чепмион НБА 2021 из «Милуоки» Майк Буденхольцер вчера был уволен с поста главного тренера команды.

Буденхольцер проработал в «Милуоки» пять сезонов и сделал клуб чемпионом впервые с 1971 года. За пять лет «Бакс» трижды финишировали на первом месте в регулярке, показатели тренера – 271-120.

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