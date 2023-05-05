Трое из последних четырех тренеров-чемпионов НБА находятся без работы

Теги Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Торонто НБА Стив Керр Майк Буденхольцер НБА плей-офф Фрэнк Вогель Ник Нерс Баскетбол

Трое из последних четырех тренеров-чемпионов НБА в данный момент находятся без работы.

Лишь главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, 9 кратный чемпион НБА, который в прошлом году вновь стал победителем, остается на своей должности.

Чемпион НБА 2019 Ник Нерс недавно был уволен с должности главного тренера «Торонто». По итогам прошедшего турнира плей-ин канадская команда не смогла выйти в плей-офф сезона-2022/23.

Генеральный менеджер команды Масаи Уджири поблагодарил Нерса за «вклад в важнейшие достижения организации». «Для нас это возможность перезагрузиться и разобраться с составом, который сможет добиться следующего чемпионства», – говорится в завявлении Уджири.

Главный тренер «Лейкерс»-2019/20 Фрэнк Вогель, который привел свою команду к победе в «пузыре» в Орландо, прошлым летом оставил свой пост по причине неудовлетворительных результатов. «Озерники» не вышли в плей-офф после регулярки-2021/22.

Наконец, чепмион НБА 2021 из «Милуоки» Майк Буденхольцер вчера был уволен с поста главного тренера команды.

Буденхольцер проработал в «Милуоки» пять сезонов и сделал клуб чемпионом впервые с 1971 года. За пять лет «Бакс» трижды финишировали на первом месте в регулярке, показатели тренера – 271-120.

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25 комментариев

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Дориан Грей_333
Вывод для тренеров НБА: пусть чемпионом и дальше становится Голден Стэйт, и все сохранят свои должности.)))
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mibX
Ответ Abdulla
Вогель тот ещё тренер...Это была просто фигура в команде. Без особой роли, если честно... Как-то в НБА кризис тренерской мысли, как по мне. Тренеров с головой, типа Споэльстры, маловато будет...
У Нерса интересно команда играла, его сложно обвинить в отсутствии мысли. Хочется посмотреть в команде, где его тренерские решения будут подкреплены кем-то сильнее Ванвлита и Паскаля Сиакама
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Are you ready???
Плохая примета значит
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+8
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couture39
А Грегг Попович зарабатывает больше всех тренеров НБА, 4 года подряд не выходит даже в плей-офф, а в этом сезоне вообще последнее место на западе занял. И никто его не уволит, потому что он не только тренер, а и президент. Учитесь, салаги!
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+6
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pro~dj
Просто в эпоху доминирования игроков в лиге всем остальным надо подстраиваться. Очень редко какому тренеру в принципу удаётся оставаться в команде, а тут постоянно всяческие мелодрамы, таинственные твиты, рейтинг просмотров, количество проданных билетов, маек и кроссовок. В результате вопрос качества самой игры уходит на 10 план. Главное это быть в идеальных отношениях со звездами и с руководством клуба, тогда ещё плюс минус будешь у руля команды.
+6
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Birdman NBA
Ответ Неукроугин
С Милуоки поспешили что-то. Те же гсв 2 сезона после финала с Торонто не смогли в плей офф залезть, но взяли титул, а Милуоки так вообще регулярку взяли
Абсолютно разные ситуации
+11
-6
+5
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Фан Рубина
Ныне главное не победа, а участие. Победители не нужны.
+6
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couture39
Керр, Попович, и Споэльстра - единственные трое тренеров-чемпионов во главе своего нынешнего клуба.
+4
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Рахон Р.
Ответ DeX
И все три тренера белые
и только Керр... а, стоп
+2
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ackafellah
Надо было написать «без работы в лиге», т. к. Нёрс является главным тренером сборной Канады
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Mikael Rikhard
хочу Бада в Чикаго
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NikolayOss
Слова Уджири относительно Нёрса просто смешны. «Для нас это возможность перезагрузиться и разобраться с составом, который сможет добиться следующего чемпионства», - но состав это его работа (и вина). А тренер как всегда крайний.
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Kira_B
ooh, baby baby it’s a wild world
it’s hard to get by just upon a smile
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Jazzzz
Вывод один: никто не хочет быть чемпионом)
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Krammark1971
После проигрыша ГСУ и Керра надо гнать взашей. Ну а Споэльстра не совсем белый, его можно оставить.
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David Pataraya
Ответ Are you ready???
Плохая примета значит
Да нет. Это логически объясняется.
Если команда выиграла чемпионат, то значит и в следующие годы скорее всего находится в списке контейнеров.
Аппетиты болельщиков и руководства растут, уже не достаточно просто заходить во 2 раунд/финал конфы, ведь мы чемпионы.
А как сказал Яннис, невозможно выиграть год за годом. Поэтому при первых же неудачах отставаа
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Klna Jislime
Ответ Фан Рубина
Ныне главное не победа, а участие. Победители не нужны.
плюсую сто проц!!!
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noke
Ответ Mikael Rikhard
хочу Бада в Чикаго
О да. Но учитывая продления - можно даже не мечтать.
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Misson
Ответ couture39
А Грегг Попович зарабатывает больше всех тренеров НБА, 4 года подряд не выходит даже в плей-офф, а в этом сезоне вообще последнее место на западе занял. И никто его не уволит, потому что он не только тренер, а и президент. Учитесь, салаги!
Так было понятно, что САС ничего не светит после того, как свинтил Кавай. Они пару лет потрепыхались, но потом затеяли полную перезагрузку, отпустив Олдриджа, Дерозана, Миллса. Потом они обменяли за пики Мюррея, Пельтля. В последние 3 года они собирают новое молодое ядро будущей команды. У них уже есть Келдон Джонсон, Вассел, Сохан и др. перспективные игроки, теперь им надо выловить будущего франчайза, желательно Вембаньяму. Тогда у САС будут все шансы через 3 года вернуться в число лидеров. Если с лотереей не повезет, то процесс может затянуться дольше.
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