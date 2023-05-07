«Рэпторс» твердо настроены сохранить Якоба Пелтля

Руководители « » твердо настроены подписать новый контракт с центровым (27 лет, 216 см), сообщает Bleacher Report.

В 2016 году «Рэпторс» выбрали Пелтля под 9-м номером драфта, но в 2018-м были вынуждены отправить центрового в «Сан-Антонио», чтобы приобрести Кавая Ленарда.

В феврале этого года клубу удалось вернуть Пелтля в обмен на центрового Кема Берча, защищенный пик 1-го раунда 2024 года и два пика 2-го раунда.

По окончании нынешнего сезона Петль станет неограниченно свободным агентом.

«Голден Стэйт» навязал «Лейкерс» свою игру – и позорно самоуничтожился