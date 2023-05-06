Демар Дерозан: «Я бы тоже мог привести «Торонто» к чемпионству в 2019, если бы меня не обменяли»

Теги Чикаго Торонто НБА Демар Дерозан НБА плей-офф Кавай Ленард Баскетбол

Защитник «Чикаго» Демар Дерозан согласился с мнением журналиста Стивена Эй Смита, который считает, что «Торонто» в 2019 году мог взять титул, даже если бы не обменял Демара на звездного форварда Кавая Ленарда.

«Совершенно верно. Печально, что мы так и не смогли понять, на что способны, пока я все еще был там. Понятно, что обмен на многое повлиял, многое изменил, но я определенно чувствовал то, о чем сказал Смит.

Я поздравил всех парней с победой в чемпионате, всех, с кем я играл, всех, кто там был, они это заслужили. Мы бы сделали то же самое», – сказал Дерозан.

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13 комментариев

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Луис Валеро
при известных обстоятельствах и бабушка была бы дедушкой...
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mibX
Смит продолжает набрасывать в сторону Ленарда, который как обычно не отвечает. Просто в одиночку информационно уничтожает одного из лучших игроков последних 10 лет, который феноменально играет, но измучен травмами. Это нормально? Может Стивену Эю коней то попридержать надо?
+7
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+7
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RuslanMat
При всем уважении к Дерозану, но до обмена мы вроде увидели потолок Торонто...и это было не чемпионство
+5
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ты не прав
Дерозан самый потешный игрок прошлого десятилетия. Стабильно чокерил, никак не развивался до ухода в сас, делал партнеров хуже(привет Лаури), показывал лучшую игру в регулярке(но даже так никаких наград не ссылкал), притом всю прошлую декаду была толпа клоунов, которые его считали топ10 игроком лиги.

Ну и карьера Дерозана закончилась в 2018. Такого позора с 2007 не было
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kolyan#15
Нет
+1
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Артём Голобородько
Стал бы чемпионом, возможно, если бы не его, а кого-то другого отправили в обмен на Кавая. Никто в здравом уме не может утверждать, что без Ленарда они бы что-то там выиграли. Бро, мы видели до этого, на что вы "способны" в предыдущих розыгрышах
+1
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xamer 9
Дерозан в плей-офф, в которых участвовал, выглядел не лучше самого себя в регулярке. Кавай же в ПО становится машиной по набору очков и вовлечению команды. Демар в общем себя переоценивает, несопоставимы сравнения его с Каваем
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Мага2101
нет не смог бы
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Misson
Демар - это Демар, а здоровый Кавай (и особенно в плей-офф) - это совершенно другой уровень. Как тащер в плей-офф Кавай на одном уровне с Джеймсом, Кобе, Данканом. Даже Карри не всегда держит уровень в плей-офф.
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Лютик
Они там вместе курили что ли? Демар все показал в предыдущие годы.
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kazuma
пока Демар был в Торонто, все всё смогли понять, иначе бы Лебронто не возник бы
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yesnil
Ответ Луис Валеро
при известных обстоятельствах и бабушка была бы дедушкой...
Справедливо
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Мага2101
Ответ mibX
Смит продолжает набрасывать в сторону Ленарда, который как обычно не отвечает. Просто в одиночку информационно уничтожает одного из лучших игроков последних 10 лет, который феноменально играет, но измучен травмами. Это нормально? Может Стивену Эю коней то попридержать надо?
Представь если бы на месте Кавая был бы какой нибудь белый игрок)
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