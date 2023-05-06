Защитник « » согласился с мнением журналиста Стивена Эй Смита, который считает, что « » в 2019 году мог взять титул, даже если бы не обменял Демара на звездного форварда .

«Совершенно верно. Печально, что мы так и не смогли понять, на что способны, пока я все еще был там. Понятно, что обмен на многое повлиял, многое изменил, но я определенно чувствовал то, о чем сказал Смит.

Я поздравил всех парней с победой в чемпионате, всех, с кем я играл, всех, кто там был, они это заслужили. Мы бы сделали то же самое», – сказал Дерозан.

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