Гэри Трент, скорее всего, покинет «Торонто»

Теги возможные переходы Торонто НБА Гэри Трент-младший Баскетбол

Ожидается, что «Торонто» не оставит атакующего защитника Гэри Трента-младшего (24 года, 196 см) на следующий сезон, сообщает Bleacher Report.

У Трента есть опция продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 18,8 миллиона долларов. Игрок может воспользоваться опцией, после чего «Рэпторс» обменяют его в другую команду.

В нынешнем сезоне Трент набирал 17,2 очка, 2,6 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

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5 комментариев

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Tim Timson
как то Трента не очень ценят, а ведь у него все есть и защита и трешка. может спокойно тащить второй юнит и быть лучшим 6м)
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+7
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Fogiii
Ответ Arenas_betboys.ru
Шестнадцать с половиной тысяч долларов за каждое набранное очко в следующем сезоне. 31700 за очко - цена Леброна, если брать показатели этого сезона и зарплату следующего
сколько стоит очко Симмонса?
+5
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+5
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ackafellah
Ответ Tim Timson
как то Трента не очень ценят, а ведь у него все есть и защита и трешка. может спокойно тащить второй юнит и быть лучшим 6м)
Как оказалось, не может. Лучшие свои игры он показывал, выходя в старте. В этом сезоне его перевели на скамейку, т. к. в старте было кому выходить, и куда-то пропала и трёха и защита
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Сергей Соловьев
Ответ Fogiii
сколько стоит очко Симмонса?
двусмысленно как-то звучит
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