Гэри Трент, скорее всего, покинет «Торонто»

Ожидается, что «Торонто» не оставит атакующего защитника Гэри Трента-младшего (24 года, 196 см) на следующий сезон, сообщает Bleacher Report.

У Трента есть опция продления контракта на сезон-2023/24 стоимостью 18,8 миллиона долларов. Игрок может воспользоваться опцией, после чего «Рэпторс» обменяют его в другую команду.

В нынешнем сезоне Трент набирал 17,2 очка, 2,6 подбора и 1,6 передачи в среднем за матч.

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