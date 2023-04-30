«Панатинаикос» о Дуэйне Бэйконе: «Пришлось расторгнуть соглашение с игроком, который не уважал команду»

Греческий « » объяснил решение расторгнуть контракт с американским защитником Дуэйном Бэйконом.

«В течение нескольких месяцев мы пытались защитить его и репутацию команды от беспрецедентных ситуаций.

К сожалению, нам пришлось расторгнуть соглашение с игроком, который никогда не уважал команду, правила и раздевалку. Клуб руководствуется определенными внутренними правилами в отношении вечеринок, употребления алкоголя, веществ, расписания, поведения, насилия и всего, что касается повседневной жизни.

В нашей команде нет места тем, кто не уважает «Панатинаикос» и его ценности», – говорится в официальном заявлении клуба.

Также «Пао» подтвердил, что выставлял охрану возле дома Бэйкона, чтобы «защитить игрока от опасности, которой он подвергался во время ночных прогулок».

Клуб утверждает, что у домов или охранников не было.

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