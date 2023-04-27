«Панатинаикос» планирует расстаться с Дуэйном Бэйконом

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Ожидается, что «Панатинаикос» расстанется с атакующим защитником Дуэйном Бэйконом по окончании сезона, сообщает Gazzetta.gr.

Сообщается, что клуб разочарован поведением игрока. Бэйкон был исключен из команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата Греции против «Колоссоса» за дисциплинарное нарушение.

В контракте Бэйкона есть пункт, который позволяет клубу расстаться с игроком, не дожидаясь окончания сезона, если есть какие-либо проблемы с дисциплиной.

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