«Панатинаикос» планирует расстаться с Дуэйном Бэйконом
Ожидается, что «Панатинаикос» расстанется с атакующим защитником Дуэйном Бэйконом по окончании сезона, сообщает Gazzetta.gr.
Сообщается, что клуб разочарован поведением игрока. Бэйкон был исключен из команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата Греции против «Колоссоса» за дисциплинарное нарушение.
В контракте Бэйкона есть пункт, который позволяет клубу расстаться с игроком, не дожидаясь окончания сезона, если есть какие-либо проблемы с дисциплиной.
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