«Панатинаикос» планирует расстаться с Дуэйном Бэйконом

Ожидается, что « » расстанется с атакующим защитником Дуэйном Бэйконом по окончании сезона, сообщает Gazzetta.gr.

Сообщается, что клуб разочарован поведением игрока. Бэйкон был исключен из команды перед четвертьфинальным матчем чемпионата Греции против «Колоссоса» за дисциплинарное нарушение.

В контракте Бэйкона есть пункт, который позволяет клубу расстаться с игроком, не дожидаясь окончания сезона, если есть какие-либо проблемы с дисциплиной.