Дуэйн Бэйкон: «Панатинаикос» угрожал сломать мне ноги, если я выйду из дома»

Бывший игрок « » Дуэйн Бэйкон рассказал, почему греческий клуб принял решение расторгнуть его контракт.

«Я ударил Лефтериса Мандзукаса, потому что он меня спровоцировал», – заявил американец во время прямого эфира в соцсети.

Также Бэйкон рассказал, как «Пао» запрещал ему выходить из дома.

«Они поставили четырех охранников возле моего дома и приказали им сломать мне ноги, если я выйду. Все это потому, что мы проиграли матч, как будто в этом был виноват я один, а не вся команда.

Они зашли в раздевалку, угрожали нам и выставили охрану перед моим домом, а также перед домами и . Было много разных проблем. Тем не менее я продолжал играть, несмотря на травмы и все остальное», – заявил Бэйкон.

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