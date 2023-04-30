Дуэйн Бэйкон: «Панатинаикос» угрожал сломать мне ноги, если я выйду из дома»

Теги происшествия Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Деррик Уильямс Дуэйн Бэйкон Лефтерис Мандзукас Пэрис Ли Баскетбол

Бывший игрок «Панатинаикоса» Дуэйн Бэйкон рассказал, почему греческий клуб принял решение расторгнуть его контракт.

«Я ударил Лефтериса Мандзукаса, потому что он меня спровоцировал», – заявил американец во время прямого эфира в соцсети.

Также Бэйкон рассказал, как «Пао» запрещал ему выходить из дома.

«Они поставили четырех охранников возле моего дома и приказали им сломать мне ноги, если я выйду. Все это потому, что мы проиграли матч, как будто в этом был виноват я один, а не вся команда.

Они зашли в раздевалку, угрожали нам и выставили охрану перед моим домом, а также перед домами Пэриса Ли и Деррика Уильямса. Было много разных проблем. Тем не менее я продолжал играть, несмотря на травмы и все остальное», – заявил Бэйкон.

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