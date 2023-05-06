Андрей Воронцевич: «Подборы и передачи предопределили поражение УНИКСа»
Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич считает, что преимущество в подборах и передачах принесло «Локомотиву-Кубань» победу в стартовом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (88:76, 1-0).
«Поздравляю «Локомотив-Кубань». Они сегодня действительно были достойны победы и однозначно проявили себя лучше нас — как по самой игре, так и по показателям: подборам и результативным передачам.
Количество невынужденных ошибок у команд одинаково, а вот подборы и передачи предопределили наше поражение», – сказал Воронцевич.
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