Андрей Воронцевич: «Подборы и передачи предопределили поражение УНИКСа»

Теги Андрей Воронцевич УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Форвард УНИКСа Андрей Воронцевич считает, что преимущество в подборах и передачах принесло «Локомотиву-Кубань» победу в стартовом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (88:76, 1-0).

«Поздравляю «Локомотив-Кубань». Они сегодня действительно были достойны победы и однозначно проявили себя лучше нас — как по самой игре, так и по показателям: подборам и результативным передачам.

Количество невынужденных ошибок у команд одинаково, а вот подборы и передачи предопределили наше поражение», – сказал Воронцевич.

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2 комментария

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Bashibuzuck
Да и, как по мне, Локо смотрелся как то поувереннее чтоли🤔
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Klaudio Pizsarov
А может количество набранных очков?
0
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