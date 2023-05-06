Андрей Мартюк: «Удалось взять верх над УНИКСом за счет высокого игрового темпа и агрессии»

Форвард «Локомотива-Кубань» заявил, что высокий тем и агрессия стали ключом к победе над в стартовом матче финальной серии плей-офф (88:76, 1-0).

«У меня шикарные впечатления от победы. Сейчас немного порадуемся и начнем думать о следующем матче, ведь серия длится до четырех побед.

Сегодня нам удалось взять верх над УНИКСом за счет высокого игрового темпа и агрессии. Хорошо играли в защите, прессинговали разыгрывающих противника, не давали им двигать мяч, навязали свой темп и победили», – сказал Мартюк.

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