Андрей Мартюк: «Удалось взять верх над УНИКСом за счет высокого игрового темпа и агрессии»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Андрей Мартюк Баскетбол

Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк заявил, что высокий тем и агрессия стали ключом к победе над УНИКСом в стартовом матче финальной серии плей-офф (88:76, 1-0).

«У меня шикарные впечатления от победы. Сейчас немного порадуемся и начнем думать о следующем матче, ведь серия длится до четырех побед.

Сегодня нам удалось взять верх над УНИКСом за счет высокого игрового темпа и агрессии. Хорошо играли в защите, прессинговали разыгрывающих противника, не давали им двигать мяч, навязали свой темп и победили», – сказал Мартюк.

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