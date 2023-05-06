Велимир Перасович: «Нужно найти способ справиться с энергией и жесткостью «Локо»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что его команда не справилась с энергией и жесткостью «Локомотива-Кубань» в стартовом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (76:88, 0-1).

«Прежде всего, поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Сегодня они показали хорошую игру и лишили нас преимущества домашней площадки.

Важно понять, где ошиблись, сделать выводы и исправить ситуацию. Считаю, игру решили энергия и подборы. Не сумели остановить соперника на нашем щите и позволили им набрать много очков второго шанса.

В заключительной четверти « » сумел оторваться в счете и обеспечить себе победу. Нам нужно найти способ справиться с такой энергией и жесткостью противника», – сказал Перасович.

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