Велимир Перасович: «Нужно найти способ справиться с энергией и жесткостью «Локо»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович заявил, что его команда не справилась с энергией и жесткостью «Локомотива-Кубань» в стартовом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (76:88, 0-1).

«Прежде всего, поздравляю «Локомотив-Кубань» с победой. Сегодня они показали хорошую игру и лишили нас преимущества домашней площадки.

Важно понять, где ошиблись, сделать выводы и исправить ситуацию. Считаю, игру решили энергия и подборы. Не сумели остановить соперника на нашем щите и позволили им набрать много очков второго шанса.

В заключительной четверти «Локомотив-Кубань» сумел оторваться в счете и обеспечить себе победу. Нам нужно найти способ справиться с такой энергией и жесткостью противника», – сказал Перасович.

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