Александер Секулич: «Ключевой стала командная оборона»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Александер Секулич Баскетбол

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич заявил, что командная оборона стала ключом к победе над УНИКСом в стартовом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (88:76, 1-0).

«Конечно, доволен результатом. Всегда крайне важно начать серию с победы, тем более в гостях.

Это была очень интересная игра. Обе команды начали жестко, с концентрацией и настроем. Думаю, ключевой стала командная оборона. Для победы над такой командой, как УНИКС, нужно хорошо защищаться. Надеюсь, продолжим в том же духе», – сказал Секулич.

ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Секулич - топ. Кто считает иначе - тот вонючка...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий