Александер Секулич: «Ключевой стала командная оборона»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич заявил, что командная оборона стала ключом к победе над УНИКСом в стартовом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ (88:76, 1-0).

«Конечно, доволен результатом. Всегда крайне важно начать серию с победы, тем более в гостях.

Это была очень интересная игра. Обе команды начали жестко, с концентрацией и настроем. Думаю, ключевой стала командная оборона. Для победы над такой командой, как , нужно хорошо защищаться. Надеюсь, продолжим в том же духе», – сказал Секулич.

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