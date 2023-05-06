Грант Уильямс указал судьям на то, что Де’Энтони Мелтон сыграл ногой. Дорис Берк сравнила его с Крисом Полом
Форвард «Бостона» Грант Уильямс на исходе первой четверти третьего матча с «Филадельфией» (114:102, 2-1) указал судьям на то, что игрок соперника Де’Энтони Мелтон намеренно сыграл ногой.
Вторую четверть «Селтикс» начали с технического штрафного, который реализовал Джейсон Тейтум.
Комментировавшая игру Дорис Берк сравнила Уильямса с Крисом Полом из «Финикса», который известен тем, что обращает внимание судей на проступки оппонентов.
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