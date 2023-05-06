Грант Уильямс указал судьям на то, что Де’Энтони Мелтон сыграл ногой. Дорис Берк сравнила его с Крисом Полом

Теги Бостон Крис Пол Филадельфия НБА видео судьи НБА плей-офф Джейсон Тейтум Де’Энтони Мелтон Дорис Берк Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс на исходе первой четверти третьего матча с «Филадельфией» (114:102, 2-1) указал судьям на то, что игрок соперника Де’Энтони Мелтон намеренно сыграл ногой.

Вторую четверть «Селтикс» начали с технического штрафного, который реализовал Джейсон Тейтум.

Комментировавшая игру Дорис Берк сравнила Уильямса с Крисом Полом из «Финикса», который известен тем, что обращает внимание судей на проступки оппонентов.

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10 комментариев

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pele_kan
а в чем проблема указать судье на нарушение правил со стороны соперника
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pele_kan
Ответ Tydeus
Ну вы видео посмотрите – там бросок на последних секундах с середины площадки, промах и отскок от щита, Мелтон скорее рефлекторно мяч пинает.
ну уж прям рефлекторно, вполне осознанно
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askarlatyshev
Ответ володька трынкин
Дорис Берк и Крис Пол в одном предложении - это можно использовать вместо рвотных препаратов))
Пола я не выношу, но вот Дорис Бёрк, по-моему, адекватный и довольно приятный комментатор.
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skreamer
"I ain’t no snitch!" (c)
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ askarlatyshev
Пола я не выношу, но вот Дорис Бёрк, по-моему, адекватный и довольно приятный комментатор.
Вообще не понимаю людей, кто его выносит)
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володька трынкин
Ответ askarlatyshev
Пола я не выношу, но вот Дорис Бёрк, по-моему, адекватный и довольно приятный комментатор.
В ее случае случае это плохо: тошнотворно приятная и тошнотворно адекватная, если понимаете) В том году радовался прямо, когда ее на финал не ставили (против женщин-комментаторов ничего не имею: Нина Еремина, например, была топ)
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Чудинов Дмитрий
Ответ pele_kan
ну уж прям рефлекторно, вполне осознанно
Он не пинал мяч, а подставил ногу, чтобы остановить. Просто техника подвела )) мяч далеко отскочил. Технический тут был лишним.
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