Форвард « » на исходе первой четверти третьего матча с «Филадельфией» (114:102, 2-1) указал судьям на то, что игрок соперника Де’Энтони Мелтон намеренно сыграл ногой.

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