Форвард « » вспомнил эпизод из третьего матча с «Филадельфией» (114:102, 2-1), когда на голову его одноклубника случайно наступил центровой «76-х» .

«Я видел, как на голову Гранта наступает человек, который весит примерно 130 кг. Наблюдать такое вживую – что-то с чем-то.

Пожалуй, это самое безумное, что я видел на площадке», – заявил Браун.

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