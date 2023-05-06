Джейлен Браун о ноге Эмбиида на голове Гранта: «Самое безумное, что я видел на площадке»

Теги Бостон Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джейлен Браун Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейлен Браун вспомнил эпизод из третьего матча с «Филадельфией» (114:102, 2-1), когда на голову его одноклубника Гранта Уильямса случайно наступил центровой «76-х» Джоэл Эмбиид.

«Я видел, как на голову Гранта наступает человек, который весит примерно 130 кг. Наблюдать такое вживую – что-то с чем-то.

Пожалуй, это самое безумное, что я видел на площадке», – заявил Браун.

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3 комментария

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Оба штрафных Гранта Уильямса
Chto-to with chem-to
+15
0
+15
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Volland
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Chto-to with chem-to
Something with something
+2
0
+2
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Серебристый
а ведь Браун видел сломанную ногу Хэйворда
0
0
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