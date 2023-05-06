Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса

Теги Бостон Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Грант Уильямс Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид во время третьего матча серии с «Бостоном» (102:114, 1-2) наступил на голову форварда «кельтов» Гранта Уильямса.

Эпизод произошел в середине четвертой четверти, когда Эмбиид перепрыгивал двух игроков «Селтикс», которые бросились за мячом. Уильямс после этого ударился головой о паркет.

Джоэл повернулся спиной к игрокам «Бостона» и не видел, куда приземляется. Он извинился перед соперником после эпизода.

У Уильямса пошла кровь, но после паузы он продолжил игру.

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13 комментариев

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АРХАТ
Напомнило коронку Сета Роллинса из WWE)
https://youtu.be/ZQIAhZMib64?t=11
+13
-1
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Заблудившийся
... а люстру-то подсудимый разбил?
— Да. Разбил. Зачем отрицать... Когда мы пошли домой, он случайно стулом задел :)))
+10
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+10
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qwertyqwertyqwerty111111
Не самая лучшая репутация у Эмбиида в таких ситуациях, то Клэкстону зарядит, то Аллену. Но здесь понятное дело это неспециально
+8
0
+8
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Ответ АРХАТ
Напомнило коронку Сета Роллинса из WWE) https://youtu.be/ZQIAhZMib64?t=11
Скорее сценку с поребриком из Американской истории Х
+7
-1
+6
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Александр Спирин
Видно, что не спецом.
+3
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qwertyqwertyqwerty111111
Ответ Двестик Двестик
Эмбиид достаточно координированный парень. Не стал бы закладываться, на то, что не специально 😬
Да не, если он действительно специально это сделал, то он мягко говоря плохой человек
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VERSER
А никого не смущает абсолютно выдуманное падение Джоэля? Зачем он упал еще и с винтом? Мог спокойно остаться на ногах, но нет, флоперу обязательно нужно показать страдания своей туши.
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Рахон Р.
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Скорее сценку с поребриком из Американской истории Х
первая ассоциация была - зубы на бордюр!
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Jazzzz
Ответ Оба штрафных Гранта Уильямса
Скорее сценку с поребриком из Американской истории Х
Я смотрел этот фильм всего 1 раз лет в 15ть, но до сих пор вспоминаю эту сцену и содрогаюсь.
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