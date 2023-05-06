Джоэл Эмбиид случайно наступил на голову Гранта Уильямса
Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид во время третьего матча серии с «Бостоном» (102:114, 1-2) наступил на голову форварда «кельтов» Гранта Уильямса.
Эпизод произошел в середине четвертой четверти, когда Эмбиид перепрыгивал двух игроков «Селтикс», которые бросились за мячом. Уильямс после этого ударился головой о паркет.
Джоэл повернулся спиной к игрокам «Бостона» и не видел, куда приземляется. Он извинился перед соперником после эпизода.
У Уильямса пошла кровь, но после паузы он продолжил игру.
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https://youtu.be/ZQIAhZMib64?t=11
— Да. Разбил. Зачем отрицать... Когда мы пошли домой, он случайно стулом задел :)))