Центровой «Филадельфии» во время третьего матча серии с « » (102:114, 1-2) наступил на голову форварда «кельтов» .

Эпизод произошел в середине четвертой четверти, когда Эмбиид перепрыгивал двух игроков «Селтикс», которые бросились за мячом. Уильямс после этого ударился головой о паркет.

Джоэл повернулся спиной к игрокам «Бостона» и не видел, куда приземляется. Он извинился перед соперником после эпизода.

У Уильямса пошла кровь, но после паузы он продолжил игру.

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